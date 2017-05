"Seguiré subiendo montañas", dijo la argentina rescatada en Canadá

Natalia Martínez (37), la montañista argentina que sobrevivió en medio de avalanchas durante una travesía a 4 mil metros de altura en Canadá grabó en las últimas horas un video de agradecimiento por el apoyo que tuvo al quedar varada en medio de la nieve, bajo temperaturas extremas."El objetivo realizado iba a ser estar rodeada con mi familia contándole a mis amigos compartiendo un asado. Lo estoy haciendo", dijo Natalia.La mendocina contó que se vio sorprendida por el terremoto y se refirió también a la gente que la criticó en las redes por exponer su vida en una misión tan complicada.

"Algunos estarán de acuerdo con migo otros no. No logré hacer la travesía de este a oeste, pero cambié mi objetivo que era volver acá, estar con la gente querida, estar bien y proyectarme para nuevos desafíos. Les agradezco todo su apoyo, incluso a la gente que no estaba contenta conmigo, porque me hacen crecer un montón", dijo."La única manera de decir gracias que yo tengo es seguir subiendo montañas, que es lo que me apasiona y poder seguir compartiendo con ustedes mis aventuras", finalizó la montañista.