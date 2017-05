Brasil: Lula da Silva declara en la causa "Lava Jato"

Decenas de bloqueos, policías en las calles y miles de manifestantes forman parte de la escenografía de la ciudad brasileña de Curitiba esta mañana, ante declaración del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el juicio que le sigue por corrupción el famoso juez Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato.



"Se han cortado las calles a entre 200 y 500 metros en torno al edificio de la Justicia Federal para evitar manifestaciones y conflictos", informó a Télam un portavoz de la policía militarizada del estado de Paraná.



Lula, quien denuncia una persecución en su contra por parte de Moro y el jefe de los fiscales de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, declarará a las 14, apoyado por cientos de miles de seguidores que llegaron desde todos los rincones de Brasil a la capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con Misiones.



El Frente Brasil Popular, que agrupa a sindicatos y movimientos sociales, organiza en la Plaza Santos Andrade, en el casco histórico de la ciudad de Curitiba, una jornada por la democracia para respaldar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Estará presente la ex presidenta Dilma Rousseff y gran parte del bloque de senadores y diputados del PT, además de los principales líderes del país.



Ambos pueden hablar después a la multitud luego de la audiencia ante Moro, que se ha convertido en el gran asunto nacional, sobre todo porque una condena contra Lula en dos instancias lo inhabilita para participar de elecciones en 2018, a las cuales es favorito según las encuestas.



Los llamados defensores de la Operación Lava Jato, que reclaman la prisión de Lula, se manifestarán en el Museo Oscar Niemeyer.



En tanto, la defensa de Lula pidió anoche tres pedidos de habeas corpus al Supremo Tribunal del Justicia, la máxima corte penal de Brasil, para reclamar la postergación del interrogatorio por tres motivos: que se excuse al juez Moro del caso, postergar para analizar pruebas recientes la declaración indagatoria de este miércoles y filmar con equipos propios el testimonio del ex presidente.



El juez Moro y la segunda instancia, el Tribunal Federal Regional 4 de Porto Alegre, rechazaron los pedidos de la defensa del ex presidente, acusado de corrupción en torno a un apartamento que la fiscalía dice que le entregó a cambio de contratos en Petrobras la empresa OAS.



Las apelaciones ante el STJ, el tribunal penal anterior al máximo tribunal forman parte de la batalla jurídica y política que enfrenta a Lula con la Operación Lava Jato: el ex presidente está procesado en cinco causas, las cuales califica como una persecución política.



La defensa de Lula argumenta que no pudo analizar 100.000 hojas de documentación de Petrobras agregada a la causa por el fiscal Dallagnol, quien acusa a Lula de haber comandado desde el gobierno una asociación ilícita, aunque la causa no trate de este delito.



También está bajo investigación el deposito de las varias toneladas de regalos presidenciales que recibió Lula durante sus 8 años de mandato, que fue pagado por OAS y es obligación de los ex mandatarios mantenerlo.



El ministro del Supremo Tribunal de Justicia Felix Fischer debe decidir en las próximas horas los pedidos y en caso de que los rechace se confirmará la indagatoria de Lula a las 14 en la sede de la Justicia Federal en Curitiba.



En medio de estas batallas judiciales, Ricardo Leite, un juez de Brasilia que investiga a Lula por obstrucción de la justicia, pidió la suspensión del funcionamiento del Instituto Lula de San Pablo, el centro de estudios políticos del ex sindicalista.