Indemnización millonaria para mujer que denunció que un talco causa cáncer

Un jurado en Estados Unidos concedió unaa una mujer en la demanda más reciente que alega queLa decisión del jurado en San Luis tomada el jueves por la noche favorece a Lois Slemp, de 62 años, residente de Wise, Virginia. Se produce después de que tres jurados anteriores en la misma ciudad de Missouri otorgaran un total de 197 millones de dólares a demandantes que presentaron demandas similares.Esos casos -que incluyen la que era la indemnización más alta otorgada hasta entonces, de 72 millones de dólares- están todos bajo apelación.Slemp, diagnosticada con cáncer de ovario en 2012, culpa de su enfermedad al uso durante más de 40 años de los productos de la compañía que contienen talco.Tribunales de todo Estados Unidos están procesando unas 2.000 demandas estatales y federales por temores sobre problemas de salud causados por el uso prolongado del talco en polvo.Johnson & Johnson, una multinacional con sede en Brunswick, Nueva Jersey, dijo en un comunicado que apelaría y que disputaría las acusaciones de los demandantes con evidencia científica.La compañía agregó que un jurado de San Luis falló a su favor en marzo y que dos casos en Nueva Jersey fueron rechazados por un juez, que dijo que no había pruebas confiables de que el talco cause cáncer de ovario."Estamos preparando pruebas adicionales este año y seguiremos defendiendo que el talco de Johnson es seguro de usar", dijo el comunicado.El talco es un mineral que se extrae de yacimientos en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. El talco, que es el más suave de los minerales, es triturado hasta hacerlo un polvo blanco.Ha sido ampliamente utilizado en cosméticos y otros productos de cuidado personal para absorber la humedad desde al menos 1894, cuando Johnson & Johnson lanzó el talco en polvo para bebé.El talco se utiliza también en muchos otros productos, incluso pintura y plásticos.Muchas investigaciones no han encontrado un vínculo entre el uso del talco para bebés para higiene femenina y el cáncer de ovario.La mayoría de los grupos defensores de la salud han considerado que es inofensivo, pero la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasifica el uso genital del talco como "posiblemente carcinógeno".