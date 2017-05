Joven argentina quedó atrapada en la montaña más alta de Canadá tras avalancha

Una montañista argentina de 37 años está atrapada en los alrededores de la cumbre más alta de Canadá luego de que una avalancha provocada por dos terremotos complicarán su situación y la dejaran en peligro.De acuerdo a una nota publicada por el medio CBC, Natalia Martínez estaba haciendo una travesía de nueve días en soledad en el Monte Logan, de 5959 metro, cuando el lunes pasado un par de terremotos, de magnitud 6,2 y 6,3 en la escala de Richter, sacudieron el país y provocaron una serie de avalanchas, que la dejaron rodeada de un terreno inestable, por el que no puede transitar. Ahora, además, enfrenta vientos muy fuertes.'Ella intenta hacer todo lo que puede para mantenerse a salvo, está en un campamento a tres mil metros de altura', dijo su compañero de Vancouver Camilo Rada, quien se comunica con Natalia a través de un teléfono satelital.'Las cosas aún no están en calma, podría producirse otro sacudón en cualquier momento, por lo que es peligroso que se mueva; el plan es que sea rescatada en helicóptero', agregó.Natalia Martínez es una experta montañista, instructora de esquí y guía de montaña, por lo que tiene herramientas para sobrevivir incluso cuando el tiempo no está cooperando. De acuerdo con su compañero, su rescate ocurriría cerca del viernes y no antes dadas las condiciones climáticas, según publicó en un artículoDe todos modos, Rada confía en su amiga: 'Ella tiene mucha experiencia en la Patagonia, que es notoria por su mal tiempo, así que sabe cómo hacer un campamento fuerte y mantenerlo seguro durante una tormenta'.Respecto del momento en que quedó varada, contó que Natalia en un primer momento no se percató que se trataba de un terremoto. 'Me dijo que la montaña se estaba cayendo a pedazos. Sintió que el piso debajo se movía y por supuesto que tuvo miedo'.Sian Williams, integrante de Icefield Discovery Tours, empresa que organizó el viaje de Natalia y la llevó al campamento de la base inicial, declaró que ahora se encuentra en un 'lugar relativamente seguro', pero que todavía está rodeada de peligro.