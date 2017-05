Se enamoró de una chica en un tren, la buscó y ella lo denunció por acoso

La historia tuvo lugar en un tranvía español y se hizo viral gracias a la campaña que inició Sergio Moreno para encontrar a la joven que le robó el sueño.La campaña iniciada por Sergio Moreno, un joven español que se "enamoró" de una desconocida joven en un tranvía, generó polémica en Internet.. Y continúa "me sorprendí a mí mismo en el momento en que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de ti"."Ojalá te hubiera tendido mi mano. Sólo quería sacarte una sonrisa y llevarte a cenar. Te estoy buscando desde le momento en que te vi", continúa. "Si lees esto y quieres conocerme, aquí te dejo el número de teléfono", remató.La joven publicó una carta de respuesta para Sergio, en la cual recordó la noche en que se cruzó con él. ", no es la primera vez pero nunca te acostumbras. Prestas atención a tu alrededor valoras el riesgo de la situación, esperas a que no se te acerque, y cuando llegas a casa le escribes a tus amigas para que sepan que estás bien, que sobreviviste"."Sentí alivio cuando vi que ibas a bajarte. Pero no te detendrías ahí. No. Tuviste que insistir. Desvié la mirada mientras me hacías gestos para que me bajara contigo.", señaló la joven en su descargo.