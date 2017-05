Trump se mostró dispuesto a reunirse con el presidente de Corea del Norte

A poco de cumplir 100 días al frente del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump parece no poder dejar las polémicas a un lado: en apenas tres días estuvo en el centro de las críticas por invitar al presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad, a la Casa Blanca y por decir que un encuentro con el líder de Pyongyang, Kim Jong-un, sería un honor.



Sobre la invitación al filipino, el gobierno de EE.UU. defendió la decisión diciendo que su cooperación era necesaria para mantener en jaque a Corea del Norte, pese las críticas recibidas por organizaciones de derechos humanos.



Trump emitió la invitación el sábado por la noche en lo que fue una conversación telefónica "muy amistosa" con Duterte, acusado por grupos internacionales de derechos humanos de apoyar una campaña de ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes de drogas en Filipinas.



"No hay ninguna amenaza mayor para este país y la región que lo que está sucediendo en Corea del Norte", dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, a la cadena ABC.



Priebus insistió en que el acercamiento a Duterte "no significa que los derechos humanos no importan, pero lo que sí significa es que las cuestiones que nos enfrentan en Corea del Norte son tan serias que necesitamos cooperación en algún nivel con tantos socios en la zona como sea posible para asegurarnos de que tenemos todo bajo control".



Como si esta iniciativa no fuera bastante, hoy Trump dijo que se sentiría honrado de poder reunirse con el mandatario norcoreano, Kim Jong-un. "Si fuera apropiado reunirme con él, lo haría absolutamente. Me sentiría honrado de hacerlo", dijo en una entrevista con la agencia Bloomberg. "Siempre y cuando ocurra bajo las circunstancias correctas. Pero lo haría", agregó.



El conflicto en torno al programa atómico norcoreano se intensificó en las últimas semanas. Trump advirtió la semana pasada de una "gran, gran catástrofe". El aislado régimen comunista de Corea del Norte realizó el sábado una nueva prueba con un misil que resultó fallida.



A pesar de varias resoluciones de la ONU, el gobierno norcoreano sigue adelante con su programa atómico y desarrolla misiles que, además de Corea del Sur y Japón, también podrían alcanzar la costa estadounidense.