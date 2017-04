El Papa pidió "paz y reconciliación" en Venezuela

Con "dolor" por las "dramáticas noticias" sobre Venezuela, el papa Francisco pidió este domingo "respetar los derechos humanos" con "paz y reconciliación" en el país caribeño, donde enfrentamientos entre gobierno y oposición dejaron en las últimas semanas más de 30 muertos.



"No dejan de llegar dramáticas noticias sobre la situación en Venezuela y los enfrentamientos que se agravan, con numerosos muertos, heridos y detenidos", lamentó este domingo el Pontífice al recitar en la Plaza San Pedro el Regina Coeli, la oración que por 50 días sustituye al tradicional Ángelus luego de Pascua.



"Mientras me uno al dolor de las familias de las víctimas, para las que aseguro oración, dirijo un apremiante llamamiento al gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite toda forma ulterior de violencia, se respeten los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está afectando a la población", agregó el Obispo de Roma.



El llamado de Francisco se da luego de que este sábado, en el vuelo de regreso de una gira de dos días por Egipto a la que fue acompañado por Télam y otros medios, reconociera su disposición a involucrarse como "facilitador del diálogo" en el proceso venezolano pero "con condiciones claras".



"Encomendemos a la Santísima Virgen María la intención de la paz, la reconciliación y la democracia en ese querido país", finalizó Jorge Bergoglio, en una plaza con más de 100 mil personas por el 150 aniversario de la Acción Católica italiana.



El llamado de este domingo de Francisco se da luego de que ayer reconociera que la primera etapa de la intervención vaticana en el país sudamericano "no resultó", aunque aseguró que "se está hablando" de una nueva oportunidad para la diplomacia de la Santa Sede.



El Papa recordó que su padre y su abuela eran de la Acción Católica



El papa Francisco recordó que su padre y su abuela eran miembros de Acción Católica (AC), una institución eclesial laica sin fines lucro que promueve los valores cristianos, durante la audiencia que dedicó a esa organización, que celebró este domingo los 150 años de su nacimiento en Italia.



"También para mí tiene un aire familiar: mi padre y mi abuela eran de AC", dijo el Pontífice, quien arrancó un aplauso colectivo de los fieles presentes en la Plaza San Pedro, reportó la agencia Ansa.



La de AC, dijo, "es una historia de pasión por el mundo y por la Iglesia".



En su discurso, recordó el libro "La AC a la luz de la teología Tomista", publicado en la Argentina en 1937, que afirmaba que "Acción Católica es pasión católica".



En el seno de esa organización, sostuvo Jorge Bergoglio, "crecieron figuras luminosas de hombres y mujeres de fe ejemplar, que sirvieron al país con generosidad y coraje".



También destacó las enseñanzas de los "grandes santos testigos que establecieron la agenda de la asociación", entre los que recordó a "Giuseppe Toniolo, Armida Berelli, Piergiorgio Frassati, Antonietta Meo, Teresio Olivelli y Vittorio Bachelet".



"Acción Católica, vive a la altura de tu historia!", exclamó.



Y prosiguió: "Es una historia bella e importante, por la cual tienen muchas razones para estar agradecidos al Señor y por la que la Iglesia está agradecida".



Sostuvo que la de AC "es la historia de un pueblo formado por hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, que apostaron al deseo de vivir juntos el encuentro con el Señor: pequeños y adultos, laicos y pastores, juntos, independientemente de la posición social, de la preparación cultural y del lugar de origen".



"Fieles laicos -agregó- que en todo momento compartieron la búsqueda de los modos a través de los cuales anunciar, con su propia vida, la belleza del amor de Dios y contribuyeron con su compromiso y experiencia a la construcción de una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria".