No para de temblar Chile: Resgistraron tres sismos en el lapso de dos horas

Varios temblores sacudieron a Valparaíso, la región preferida de los mendocinos a la hora de veranear, y se sintieron con fuerza en los edificios de Mendoza. El primero fue a las 12:30 y tuvo una intensidad de 5.9 grados. El segundo fue a las 13.05. y según el Inpres, fue de 6.4.El tercero, a las 14.40, fue de 5 grados.En las últimas 24 horas tembló 38 veces en el vecino país.En la zona central chilena no para de temblar: el lunes hubo un terremoto de 6,9 grados que hizo correr por las calles a los ciudadanos de Valparaíso, Viña del Mar y Reñaca.Expertos chilenos advierten desde hace días que la gente debe estar "preparada" ante la eventualidad de un nuevo terremoto"En Chile están ocurriendo estos terremotos debido a que la placa de Nazca está convergiendo con la Sudamericana, por lo que se podría esperar en cualquier momento un terremoto de (magnitud) 7,0- 7,5", advirtió Sergio Barrientos, el director del Centro Sismológico Nacional (CSN)."Siempre tenemos que estar preparados. Un sismo 7,5 puede producir un daño local muy importante en cualquier parte de Chile", agregó el doctor en Sismología, tras una reunión esta semana con la presidenta Michele Bachelet y otras autoridades para explicarles los fenómenos telúricos que están afectando al país.El jefe del CNS afirmó que el sismo de magnitud 6,9 que sacudió el lunes la zona central de Chile, incluida la capital, "no es nada nuevo en el contexto tectónico de Chile".De hecho, sólo hasta la mañana de este martes el CNS había contabilizado 150 réplicas del sismo del lunes, que dejó algunos daños menores, aunque no víctimas, señalaron informes oficiales."Todo esto es esperable dentro del tipo de réplicas que están ocurriendo después del terremoto de magnitud 6,9", afirmó Barrientos, tras considerar inusual, sin embargo, el número de temblores registrados desde el fin de semana."Esa secuencia precursora, que comienza el sábado con magnitud 5,9 ha culminado el día de ayer con el 6,9 y estamos examinando muy de cerca la situación como evoluciona en esa región", dijo, refiriéndose a la zona de Valparaíso, la más castigada por los últimos sismos.El último de los terremotos de envergadura, que alcanzó 8,8 de magnitud y fue seguido de un tsunami, ocurrió el 27 de febrero de 2010. El fenómeno arrasó con pueblos enteros y dejó más de 500 muertos.