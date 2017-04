Mamá de joven asesinada en México: "Tuve un presentimiento y no me equivoqué"

Policiales Hallaron muerta a una argentina en Playa del Carmen

La mamá de Vanesa González, la joven argentina de 29 años que fue encontrada muerta dentro de una caja de cartón, con golpes en la cabeza y estrangulada en Playa del Carmen, habló ay aseguró que no tiene dinero para repatriar el cuerpo de su hija y que necesita ayuda de las autoridades nacionales para hacerlo."Lo único que me queda es llorarla, es mi única hija. Se me fue mi hija, me despojaron de su vida, quiero traerla y no se cómo, no tengo dinero. Nadie del Gobierno me llamó., que desea enterrar a su hija en la Argentina.", agregó la mujer desconsolada por el crimen.Respecto de cómo se enteró de la muerte de su hija, aseguró: "".Luego, Polinaria contó que recibió un llamado extraño de uno de los amigos de Vanesa y que horas después le tocó el timbre una amiga de ella, que al abrirle la puerta le dijo que algo había pasado, se tapó la cara con las manos y se largó a llorar."Abrí la puerta, la miré, le pregunté qué pasaba,", dijo la madre.La mamá de Vanesa contó también que se comunicó con el padre del novio de su hija, Francisco: "Me dijo que está tratando de poner un abogado para el hijo, no sé si va a viajar a México ", aseguró y. Fuente: (La Nación).-