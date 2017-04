Francisco llevará a Egipto un mensaje de "reconciliación"

Con el lema "Papa de paz en Egipto país de paz", el Pontífice partirá de Roma a las 10.45 locales (5.45 de Argentina) para emprender su primera visita al país africano, con una triple dimensión "pastoral, ecuménica e interreligiosa", como la describió su vocero Greg Burke.



En Egipto, donde dará cinco discursos en una estadía de 27 horas, Jorge Bergoglio mantendrá encuentros con las autoridades civiles, visitará el mayor centro del islam sunnita del mundo, la Universidad Al-Azhar, y se reunirá con el Patriarca ortodoxo-copto Teodoro II, a quien llevará su "consuelo" tras el atentado a dos Iglesias cristianas que a comienzos de abril provocaron 46 muertos.



"Me siento realmente feliz de ir como amigo, como mensajero de paz y como peregrino al país que, hace 2.000, dio refugio y hospitalidad a la Sagrada Familia, que huía de las amenazas del Rey Herodes", aseveró el Pontífice en un videomensaje que envió este miércoles a Egipto en la previa del que será su primer viaje del año fuera de Italia.



Bergoglio llevará también "un mensaje de fraternidad y de reconciliación para todos los hijos de Abraham, de manera particular para el mundo islámico, en el que Egipto ocupa un lugar destacado. Espero también que contribuya eficazmente al diálogo interreligioso con el mundo islámico y al diálogo ecuménico con la venerada y amada Iglesia Copto-Ortodoxa", según él mismo afirmó en el video.



Durante el primer día de la visita, en la que estará acompañado por medios de todo el mundo, entre ellos Télam, Francisco participará de una histórica conferencia internacional sobre la paz en la Universidad Al-Azhar, institución sunnita creada en el año 975 y que representa la mayor autoridad del islamismo moderado.



Allí se encontrará con su Imán, Muhammad Ahmed El-Tayeb y luego se reunirá con el Papa ortodoxo copto Teodoro II, en un país en el que el catolicismo representa apenas el 0.28% de los fieles.



Junto con Teodoro II, Francisco encabezará luego una oración ecuménica por la paz y en recuerdo de los cristianos asesinados en el lugar del atentado que en diciembre del año pasado mató a 29 personas, adelantó Burke.



Como expresó en otras oportunidades, durante su visita el Pontífice hará hincapié en el pedido para el rechazo a la violencia de parte de las tres grandes religiones monoteístas y la deslegitimación a quien invoque el nombre del Dios único para justificar el terrorismo.



"Su Santidad no va a usar un auto blindado, y en dos ocasiones se desplazará en un auto de golf", sostuvo su vocero.



La visita servirá también para encontrarse con la pequeña comunidad católica, para quienes celebrará una misa el sábado por la mañana en el Air Defence Stadium de El Cairo, donde estará acompañado por el patriarca copto-católico, Ibrahim Isaac Sidrak, y a la que también asistirán copto-ortodoxos y musulmanes dentro de las 30.000 personas para las que hay capacidad.



Luego se encontrará y almorzará con los 15 obispos locales y el resto del clero, incluyendo seminaristas y otros religiosos, antes del regreso a Roma, donde llegará el sábado a las 20.30 locales.



El viaje al país que es, además, sede de la Liga Árabe sirve para devolver también la visita que el jeque de Al Azhar, Ahmed El-Tayeb Tayeb, realizó al Vaticano el 23 de mayo de 2016, y que supuso un punto de inflexión en los contactos bilaterales tras casi una década de distanciamiento luego de un comentario de Benedicto XVI sobre Mahoma que en 2006 molestó a la comunidad musulmana.