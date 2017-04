Daba un informe sobre el tiempo y un rayo le cayó en vivo

Un periodista de la televisión china que informaba sobre las fuertes tormentas en su ciudad y el camarógrafo que lo grababa fueron alcanzados en vivo por un rayo en Dalian, una localidad de la provincia nororiental de Liaoning (noreste), informó el diario South China Morning Post.El protagonista, Lu Xiaodong, daba el reporte meteorológico en medio de una tormenta, paraguas en mano para informar sobre el clima en la zona. Al fondo se podía ver el cielo completamente encapotado y la lluvia que no cesaba, cuando de pronto un imponente rayo púrpura zigzagueó a través del cielo haciendo acto de presencia. Inmediatamente, se escuchó un potente trueno y el reportero gritó dejando caer el paraguas que sostenía.Eran las nueve de la mañana y la tormenta tenía aislada a dicha localidad con nieblas que no permitían la visibilidad más allá de dos kilómetros a la redonda.Poco después del incidente y tas recuperarse del tremendo susto, el periodista explicó en una entrevista a la cadena Dalian TV: "Mi mano estaba entumecida, y pude ver desprendiéndose en el dorso de mi mano y en el mango del paraguas una corriente eléctrica amarilla como chispas". Y continuó: "El video no captó las chispas, probablemente porque la corriente eléctrica fue relativamente pequeña. Aunque si el video hubiese captado realmente el golpe en mi mano, entonces probablemente no estaría aquí dando esta entrevista".En ningún momento, ni reportero ni cámara sufrieron herida o quemadura alguna por el rayo. Aún así, algunos internautas quisieron darle ánimos con mucho humor: "Los rayos no van a perdonarte aunque seas un hombre del tiempo".