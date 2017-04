Continúan los naufragios de refugiados: Este lunes murieron más de 16 personas

Al menos 16 refugiados, entre ellos un niño, murieron este lunes en el mar Egeo al intentar cruzar desde Turquía a la isla griega de Lesbos, informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Grecia, en el primer naufragio de migrantes registrado en esa ruta marítima en lo que va del año.



La guardia costera griega y la agencia de protección de fronteras de la Unión Europea (UE), Frontex, recuperaron nueve cadáveres, mientras que otros siete fueron hallados por las autoridades turcas, según informan los medios locales.



También indicaron que la mujer embarazada, trasladada al hospital de la capital de la isla, fue la que dio los primeros datos sobre la cantidad de personas que iban a bordo.



De acuerdo a su testimonio, la embarcación salió de la costa turca pasada la medianoche con unas 25 personas y volcó poco antes de llegar a la costa norte de Lesbos.



Según la guardia costera, queda prácticamente descartado que el incidente se produjera por el mal tiempo, ya que los vientos no eran intensos.



El primer cuerpo fue encontrado en torno al mediodía por un barco de Frontex que había recibido un aviso. Luego, se desarrollo un amplio despliegue de búsqueda.



Se trata del primer accidente con víctimas mortales en el mar Egeo desde hace un año. Y las llegadas a las costas de ese país se redujeron desde la firma de un acuerdo de deportación masiva de refugiados entre la Unión Europea (UE) y Turquía, en marzo del año pasado.



No obstante, llegan más refugiados de los que son devueltos. Según datos de Acnur, en lo que va de año recalaron en Grecia unos 4.800 refugiados.



Si bien, en lo que va de este 2017, no habían muerto inmigrantes en el Egeo, sí hay cientos de víctimas en el Mediterráneo central, la ruta más mortífera para los refugiados que huyen de África y que intentan llegar a Grecia e Italia.



Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), integrante de la ONU, desde enero al 17 de abril de 2017 se estima que llegaron 42.974 migrantes irregulares a las costas de Europa y que otros 962 murieron en el intento.