Tiene 101 años y se convirtió en la atleta más longeva en ganar los 100 metros

La india Man Kaur también festejó el triunfo improvisando unos pasos de baile en los World Masters Game para deportistas centenarios.Kaur corrió la distancia en 1 minuto y 14 segundos, 64 segundos más que el plusmarquista jamaicano Usain Bolt, bajo la atenta mirada de un grupo de espectadores concitado en esta novena edición de la competición, que se organiza cada cuatro años.La india, que levantó su 17ª medalla de oro en su emocionante y tardía carrera como atleta, tenía asegurada la victoria si flanqueaba la línea de meta, puesto que era la única centenaria en liza sobre la línea de 100 metros.Para lo que los medios de comunicación neozelandeses denominaron "el milagro de Chandigarh", nombre de la metrópoli del norte de la India, de donde es originaria la anciana, lo esencial no era el crono sino participar."Estoy muy contenta. Correré de nuevo, no renunciaré", declaró la atleta a los periodistas.Kaur, que debutó en el atletismo hace ocho años, cuando tenía 93, no tenía ninguna experiencia deportiva particularmente hasta que su hijo Gurdev Singh le sugirió participar con él en los World Masters Game.Tras el visto bueno de los médicos, la india ha acompañado a su hijo en una decena de eventos para personas de edad avanzada en el mundo entero.Alrededor de 25.000 competidores se han reunido en los World Masters Games en Nueva Zelanda.