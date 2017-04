Por las lluvias en Perú, han colapsado más de 21.000 casas

El más reciente reporte del Indeci informó el número de viviendas que colapsaron en Perú, así como también los daños en instituciones educativas y centros de salud.



Unas 21.018 casas colapsaron y otras 20.614 quedaron inhabitables por causa de las lluvias registradas a escala nacional, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en el último reporte ofrecido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).



El reporte también indica que 59 instituciones educativas colapsaron y otras 113 quedaron inhabitables. En relación con los centros de salud, las cifras de establecimientos es de 33 inhabitables y 11 colapsados.



El Indeci precisó que deslizamientos, inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y aluviones se han presentado desde diciembre 2016 hasta abril 2017.



Las víctimas mortales que deja esta emergencia climática supera a las 100 personas, los damnificados a escala nacional oscila entre unos 170.000 individuos, mientras que la cifra de afectados supera el millón.



El presidente Pedro Pablo Kuczynski prometió iniciar la reconstrucción del Perú tras las intensas lluvias y huaicos (aluviones).



"He enviado un proyecto de ley al Congreso para la reconstrucción con cambio. Debemos hacerlo mucho mejor que antes: no más pistas que se caen, no más desagües que se atoran, no más construcciones precarias en quebradas peligrosas", dijo.