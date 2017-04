Investigan trama de abusos que terminó con la muerte del niño por su entrenador

Tranquilizantes

Descalzos y abrazados

Citaciones

La jueza penal de Maldonado, Adriana Morosini, confirmó que Felipe Romero, el nene de 10 años asesinado por su entrenador en Uruguay, fue abusado sexualmente.El médico forense que actuó en el caso, Sergio Mozo, dijo a Subrayado que, aunque todavía no están los resultados definitivos de los exámentes que se realizaron en Montevideo.Según las pericias, por lo que esperan la conclusión de nuevos informes para determinar quién era el autor de los mismos.Otro dato que surgió de los análisis fue que Felipe, por lo que se cree que fue sedado antes de su muerte. En la escena del crimen los investigadores encontraron tres blisters y a uno de ellos le faltaban 7 pastillas.Fernando Sierra era el entrenador de fútbol infantil del chico y el jueves, después de que la madre le advirtiera que ya no podría pasar más tiempo a solas con él, lo retiró de la escuela y se lo llevó en un auto de alquiler hasta Lavalleja, donde lo abandonaron y siguieron adentrándose en el monte a pie.La policía encontró sus cuerpos horas después, descalzos, abrazados y con un disparo en la sien. Aunque el hecho está en plena investigación todo apunta a que Sierra cumplió con su amenaza, mató al nene y después se suicidó. "Si no puedo ver más a Felipe me mato", le había dicho a su mamá.Durante esta semana serán citados a declarar Alexandra Pérez, la madre del menor, la maestra y la directora del colegio al que asistía y su psicóloga, quien había entregado el informe que desaconsejaba que Felipe y su DT, siguieran pasando tiempo juntos.Según trascendió el padre biológico de la víctima, el exfutbolista Luis "Lucho" Romero, no era una figura muy presente en la familia y por eso,Durante el mediodía de ayer más de mil personas se reunieron en el cementerio local para darle el último adiós a Felipe, con una suelta de globos y arrojando sobre la camioneta que llevaba su féretro rosas y flores blancas.