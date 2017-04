El astronauta que pasó más tiempo en el espacio anunció su retiro

El ruso Guennadi Padalka, el astronauta que pasó más tiempo en el espacio con 878 días, anunció su retiro a los 58 años al argumentar que "ya no hay trabajo para él", informó el Centro de Preparación de Cosmonautas (CPC).



"Me he visto obligado. Me he cansado de vaguear. No hay perspectivas de volar. Trabajo para mí en el centro (de preparación de cosmonautas) tampoco hay", manifestó Padalka, según informó la agencia EFE.



Padalka viajó al espacio cinco veces y realizó diez caminatas espaciales. Pasó en la órbita 878 días, 11 horas 29 minutos y 24 segundos, por lo que el 15 de abril de 2016 la Federación Aeronáutica Internacional lo reconoció como el "récord mundial de permanencia en el espacio".



El astronauta aseguró que estaba dispuesto a participar en una sexta misión a la Estación Espacial Internacional (EEI) y llegar a los 1.000 días en el espacio, pero se dio cuenta de que "ya no tenía opciones".



"Es una pena. Siempre me causa tristeza cuando un hombre preparado, experimentado y motivado con una larga carrera abandona las filas", comentó Serguéi Krikaliov, director del programa de pilotos de la agencia espacial rusa, Roscosmos.



Precisamente, Padalka superó el 29 de junio de 2015 el récord que ostentaba Krikaliov, quien había pasado 803 días en el espacio.