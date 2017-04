Madeleine McCann: canal de TV afirma tener "la pista que resolverá el caso"

Cuando se cumplen diez años de la misteriosa desaparición de la pequeña Madeleine McCann, en un departamento vacacional que compartía con sus padres y hermanos en Praia da Luz, en Portugal, el programa australiano 'Sunday Night' asegura que posee información que resolverá el caso. E insiste en que habrá un antes y un después de la emisión del documental este domingo.



Según el avance del programa, el documental incluye entrevistas con los padres de Maddie, Kate y Gerry McCann, un prestigioso criminólogo, el inspector que llevó inicialmente la investigación en Portugal y un científico forense a quien se le escucha declarar "este es el caso más desconcertante que he visto jamás".



El documental se emite cuando quedan apenas unos días para que se cumpla el décimo aniversario de la desaparición de Madeleine McCann, que tuvo lugar el 3 de mayo de 2007. Hoy Maddie tendría 13 años.



Según publica hoy el Daily Mail, Kate y Gerry McCann han exigido a los realizadores del documental que entreguen la evidencia a la policía inmediatamente.



Un vocero de la familia dijo anoche: "si el programa de la TV australiana contiene cualquier dato creíble y nuevo sobre la investigación, por supuesto debe entregarse inmediatamente a la policía".



El trailer de 40 segundos asegura que la nueva línea de investigación resolverá el caso, pero no aporta pistas.



La criminalista estadounidense Pat Brown también aparecerá en el programa. La mujer dijo recientemente que ella cree que Maddie está muerta y que su cuerpo fue llevado a un lugar desolado donde nunca podrá ser encontrado.



El programa australiano llega en momentos en que la jefa de la policía metropolitana Cressida Dick afirma que está muy interesada, según informa el Daily Mail, en las investigaciones actuales.



"No se cuando va a terminar esto", dijo en una entrevista, y defendió a sus investigadores, quienes --aseguró-- "están ocupados, activos, han estado haciendo una enorme cantidad de cosas".