El ave silvestre más vieja del mundo tiene una cría a los 66 años

Asi cada año desde hace seis décadas, el albatros Wisdom ("sabiduría", en inglés) ha puesto un huevo en su casa, en el Atolón Widway.



El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció el 16 de febrero que Wisdom acababa de tener otra cría.





La fertilidad de Wisdom es significativa por dos motivos, explica Deisha Norwood, vicedirectora del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón Midway, en Estados Unidos.



Siendo el ave más vieja que se conoce, Wisdom está dando a los científicos valioso conocimiento sobre la reproducción en animales de más edad.



Y dado que los albatros de Laysan solo ponen un huevo por año, cuando mucho, incluso un solo polluelo ayuda a preservar la especie.



La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza enlista al Laysan como casi bajo amenaza de extinción.



"Siempre es muy emocionante que Wisdom tenga otro polluelo", señala Noewood. "Es notable que a su edad esté produciendo jóvenes, y parece ser realmente buena en eso", considera.



Supermamá



El 10 de diciembre de 1956, el biólogo Chandler Robbins anilló un albatros de Laysan de aspecto ordinario en el actual Monumento Nacional Marino de Papah naumoku kea. El ave no fue vista sino hasta 46 años después, en 2002, cuando Robbins volvió a recapturarla.



Su edad aparentemente avanzada y buena salud hicieron que se ganara el nombre de Wisdom (al igual que Wisdom, Robbins ha seguido activo en su vejez; a sus 98 años, sigue trabajando con aves en el Centro de Investigación de Vida Silvestre Patuxent, Maryland).



Una vez que un albatros alcanza la adultez, es difícil determinar exactamente su edad. Robbins sabía que Wisdom era una adulta plenamente madura en 1956, lo que significa que actualmente al menos tiene 66 años.



Como todos los albatros, Wisdom y su pareja, Akeakamai, vuelven al mismo lugar cada año para renovar sus lazos. Probablemente es el mismo lugar donde Wisdom nació hace muchas décadas.



Los albatros se reproducen de por vida, aunque encuentran pareja nueva cuando uno muere (Wisdom ha sobrevivido a varios machos).



Desde 2006, Wisdom y Akeakamai han criado varios polluelos, y se cree que Wisdom ha criado entre 30 y 35 polluelos a lo largo de toda su vida.



No solo sigue teniendo bebés, sino que es más fértil que la mayoría: también tuvo una cría en 2015, pese a que gran parte de los albatros solo ponen huevos cada dos años.



"No es inusitado poner un huevo dos años seguidos, pero es raro", explica Norwood.



Cuidado las 24 horas



Los científicos ya han anillado a la cría más reciente de Wisdom, pero todavía no han bautizado a la bolita gris de pelusa. Wisdom y Akeakamai toman turno para proteger al recién nacido y vuelan al mar para encontrar comida para ellos y su cría.



Seguirán volviendo al nido hasta junio o julio, cuando el polluelo esté listo para defenderse solo.



¿Wisdom volverá a ser mamá en 2018? Solo el tiempo lo dirá.