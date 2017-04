Se registraron diez muertes tras intentos de saqueo en Caracas

Otra muerte elevó a cuatro la cifra de víctimas fatales en las últimas dos jornadas de protesta, con lo que ya son 10 los fallecidos en la ola de manifestaciones iniciada hace dos semanas, mientras un intento de saqueo en un barrio de Caracas dejó al menos otros 10 muertos, y el oficialismo y la oposición volvieron a cruzar acusaciones por la violencia en las calles así como por la evacuación de un hospital materno-infantil atacado con gases lacrimógenos.



De madrugada, una persona murió y otras cinco resultaron gravemente heridas durante disturbios en varias zonas populares de Caracas. El opositor Carlos Ocariz, alcalde del caraqueño municipio Sucre, informó que en una barriada de Petare una persona murió baleada durante los choques entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad del Estado.



"Con mucho dolor informo la muerte por impacto de bala de Melvin Guaitan, humilde trabajador vecino del Barrio Sucre-Petare", añadió.



Los violentos sucesos se registraron en zonas del oeste de la ciudad, como El Valle, Coche y El Paraíso; del este, como La Urbina, y del sureste, como Santa Fe, La Trinidad y Baruta, donde los efectivos lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes que bloquearon algunas vías y quemaron basura mientras exigían elecciones.



Vecinos del sector El Valle reportaron la presencia de sujetos armados, presuntamente miembros de los llamados "colectivos", quienes a bordo de motos supuestamente disparaban a los manifestantes en los focos de protestas contra el presidente Nicolás Maduro.



Tras las protestas se registraron saqueos a varios comercios que de acuerdo al diario El Nacional causaron más de cinco heridos de gravedad.



En esos saqueos se registró otro de los episodios más duros: 8 personas, entre ellos varios menores, murieron electrocutados cuando intentaban llevarse mercadería de una panadería. Las versiones diferían entre la existencia de un cerco eléctrico y el desprendimiento de un cable de alta tensión. A esas 8 víctimas se agregaron otros 2 baleados, uno de ellos comerciante.



Freddy Bernal, miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) denunció que los disturbios y saqueos fueron propiciados por "líderes de la oposición maltrecha y derrotada" aliados con "bandas armadas, delincuentes".



"Pretenden generar caos en sectores focales de la ciudad como El Valle y venderlos a Venezuela y el mundo como que estamos en un caos, en una especie de guerra civil", denunció.



En ese marco, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció una nueva movilización para mañana, denominada Marcha del Silencio, en la que repudiarán los hechos de violencia vividos en los últimos días.



La marcha, a la que se pide asistir vestidos de blanco, llegará a la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), ubicada en la urbanización caraqueña de Montalbán.



"Todos este sábado nos movilizaremos por toda Caracas hasta llegar a la sede de la CEV de Montalbán, para pedir que reine la paz en Venezuela", añade la convocatoria, difundida por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Freddy Guevara.



La oposición lleva tres semanas manifestándose, luego de que una sala del Tribunal Supremo se apropiara de las funciones de la AN -de mayoría antichavista- y limitara los fueros de los legisladores, decisiones que la MUD consideró "un golpe de Estado" de hecho, aunque el Tribunal después dejó sin efecto esas medidas.



La MUD pretende, además, que el gobierno ponga fecha a las elecciones, permita abrir un canal humanitario para que lleguen al país alimentos y medicinas y libere a los que considera presos políticos.



Entre los episodios más graves de la jornada estuvo el ataque al hospital materno-infantil, que la canciller Delcy Rodríguez atribuyó a bandas armadas "contratadas por la oposición", versión que la MUD rechazó.



Según medios locales, hubo una manifestación con cacerolazos en El Valle, y cuando la policía intentó dispersar con gases lacrimógenos a los opositores, éstos entraron en el hospital infantil Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías.

Por los altercados, 52 pacientes, entre madres y niños, resultaron intoxicados y 18 de ellos trasladados a otros centros asistenciales, añadieron.



El diputado opositor José Manuel Olivares aseguró en la red Twitter que el ataque fue perpetrado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).



El 30 de octubre pasado se inició en Venezuela un proceso de diálogo que duró poco más de un mes y que se suspendió. La oposición venezolana aseguró entonces que el gobierno no cumplió con los acuerdos, que incluían crear un cronograma electoral.



En conferencia de prensa, el titular de la AN, Julio Borges, señaló al Ejecutivo como el único responsable de los actos violentos.



"Queremos salir al paso a un gobierno que después de que saca a su gente a la calle y los arma ahora pretende decir que ellos no son los autores de la violencia", indicó el legislador.



"La violencia se llama Nicolás Maduro. Un gobierno violenta al país al impedir que el pueblo se exprese a través del voto. Convoque elecciones y dejemos que el pueblo venezolano decida su futuro, su destino", agregó el diputado.



La conferencia fue precedida por otro acto de protesta, en el que 10 diputados opositores se presentaron frente al Ministerio de Interior y Justicia para protestar contra la represión.



En este marco, la senadora uruguaya Verónica Alonso propuso desde Miami negociar la salida de Maduro del poder, con una oferta de "salvoconducto" incluida, y consideró que el ex presidente de Uruguay José Mujica podría funcionar como garante de ese plan.