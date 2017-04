Una beba de la India tiene ocho meses y pesa 17 kilos

Chahat Kumar es una beba india de ocho meses que vive en la localidad de Punyab y pesa 17 kilos. La niña nació sin problemas de sobrepeso pero al cumplir cuatro meses comenzó a engordar.El padre de la nena, Suraj Kumar, dijo al diario británico The Sun que el peso de su hija aumenta cada día, pero niega que su familia sea la responsable. "No es nuestra culpa, no está en nuestras manos ya que es Dios quien ha dado esta condición", consideró.Mientras que su madre, Reena Kumar, también está preocupada por estado de salud de su hija y reconoció "que no la alimenta como un niño normal. Ella está comiendo todo el tiempo y si no le damos de comer se pone a llorar".El médico que atiende a la beba, Vasudev Sharma, explicó que el sobrepeso dificulta la toma de los análisis de sangre, por lo que el diagnóstico no pudo ser determinado con exactitud. El profesional aconsejó llegar a la nena a un especialista al hospital de la ciudad de Amritsar, pero sus padres alegaron problemas de económicos y aún no la llevaron a la consulta."El peso de la niña está aumentando de forma excesiva y tiene que ser controlado. Tiene que comer menos, porque ahora lo hace como una niña de 10 años", concluyó Sharma.