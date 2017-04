El papa Francisco entre las cien personas más influyentes para Time

El papa Francisco figura en la lista de las cien personas más influyentes de todo el mundo difundida hoy por la revista estadounidense Time.La lista, que da a conocer anualmente Time, incluye a personalidades de la política, de los negocios, de las artes o del deporte, sin determinado ránking y solo separados por los sectores en los que han destacado.Fueron incluidos con las ideas aportadas por personalidades elegidas en ediciones anteriores de esta lista y en todos los casos se incluye unas palabras de alguien que ensalza su figura.El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, recoge algunas de las posiciones del papa Francisco y recuerda que la primera vez que se reunió se describió fundamentalmente como "un pecador"."Antes de oír las confesiones en la basílica de San Pedro, él mismo se arrodilla para confesarse, porque nadie puede acompañar el sufrimiento del mundo sin reconocer sus propias faltas"."Lo mismo se aplica para la Iglesia que lidera Francisco", agrega sobre el prelado argentino.La lista, plagada de políticos estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump y sus principales rivales, incluye en el apartado de íconos a la activista mexicana Jeanette Vizguerra, que llegó a Estados Unidos en 1997 y se enfrenta a una deportación.La actriz latina America Ferrera recuerda la época dura que le tocó a Vizguerra para sobrevivir en Estados Unidos, desde empleada de mantenimiento en una empresa hasta llegar a fundar su propia compañía."Derramó sangre, sudor y lágrimas para convertirse en dueña de su propio negocio, tratando de darle a sus hijos más oportunidades de las que tenía. Esto no es un crimen, es el sueño americano", dice Ferrara, de origen hondureño.La actriz sostiene que la Administración de Donald Trump viene atacando a los inmigrantes para que crea que indocumentados como Jeanett "son criminales"."Ella no vino a este país para violar, asesinar o vender drogas, sino para crear una vida mejor para su familia", agregó.La lista incluye a personalidades internacionales que no ha recogido Time por su papel positivo, como el líder norcoreano Kim Jong Un o el presidente filipino, Rodrigo Duterte.El expresidente de Colombia César Gaviria se encarga de comentar la figura de Duterte, que ha destacado por la violencia aplicada para contrarrestar el crimen de su país."Su estrategia de mano dura alarma a gobiernos, organizaciones de derechos humanos y grupos religiosos, aunque crezcan sus índices populares en el país", dice Gaviria.