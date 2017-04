Internacionales EEUU rechazó estar detrás de un intento de golpe de estado en Venezuela

Una jornada sangrienta de protestas terminó con dos opositores y un militar muertos en Venezuela.El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, informó que un militar murió en medio de una protesta que se tornó violenta en la localidad San Antonio de los Altos, del céntrico estado Miranda, cercano a Caracas.Saab explicó que el sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, Neomar San Clemente Barrios fue "asesinado" por un francotirador en el municipio Los Salias, poblado satélite de la capital venezolana.Asimismo, indicó que en este escenario resultó herido de bala el coronel Juan Carlos Arias, aunque no precisó mayores detalles del evento.Luego, el diputado oficialista Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del chavismo, se refirió al hecho durante su programa semanal en la televisión estatal y responsabilizó de ello al gobernador de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles."Los pacíficos acaban de asesinar a un guardia nacional, andaban buscando, Capriles y su combo de asesinos, los muertos, desesperados", dijo, y aseguró que el crimen no quedará impune.Algunas de las protestas convocadas por la opositora Mesa de la Unidad Democrática generaron focos de violencia, y en los que murieron otras dos personas en Caracas y en el estado Táchira.Ambas víctimas murieron a causa de disparos de bala y aunque no han sido identificados los autores, la información preliminar indica que no participaban en las manifestaciones.Todas estas movilizaciones se produjeron cuando ya han transcurrido casi tres semanas de protestas antigubernamentales de calle que, con los números de hoy, arrojan un balance de al menos nueve muertos -entre ellos dos miembros de la fuerza pública- y casi mil detenidos."No se sabe cual es el número de heridos, no se sabe el número de detenidos, solo se sabe del número de muertos", dijo el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, en conferencia de prensa de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).El también gobernador del céntrico estado Miranda responsabilizó "a los cuerpos de seguridad de Maduro" de los ocho fallecimientos que se han producido en el marco de las protestas antigubernamentales de las últimas tres semanas.Capriles anunció que la MUD convoca a nuevas manifestaciones para este jueves en los mismos puntos y a la misma hora que las que se organizaron este miércoles para responder a la "represión" del Gobierno de Maduro.Desde la marcha chavista, en el oeste de Caracas, Maduro convocó a la oposición política a un nuevo diálogo, nombró a sus voceros para estos potenciales encuentros y señaló que tiene un planteamiento que hacerle a este sector.El presidente dijo estar "listo" para reunirse con los voceros de la oposición, "a decirle otra vez sus cuatro verdades" y pedirles "que rectifiquen y que cesen su violencia y su golpismo".