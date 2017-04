EEUU rechazó estar detrás de un intento de golpe de estado en Venezuela

Estados Unidos rechazó este miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA) la acusación del presidente Nicolás Maduro de estar detrás de un intento de golpe de estado en Venezuela, que el gobierno de Caracas afirmó haber desarticulado.



Son acusaciones "infundadas", dijo el representante estadounidense ante la OEA, Kevin Sullivan, en el Consejo Permanente celebrado en Washington. "Nada estaría más lejos de la realidad, no es algo que hemos hecho ni que haríamos", manifestó, citado por la agencia DPA.



El tema de Venezuela, donde hoy se celebraron una gran marcha opositora y otra del chavismo, no estaba en el orden del día, pero el embajador de este país, Samuel Moncada, tomó la palabra en el último punto de la reunión, dedicada a "otros asuntos", e insistió en la acusación a Estados Unidos que en la víspera hizo Maduro.



"El golpe de estado está dirigido por los Estados Unidos; no es el primero, Estados Unidos tiene una larga tradición de alentar golpes de estado en Venezuela", manifestó Moncada, también viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte.



En un encuentro en la sede del gobierno, Maduro afirmó anoche que las autoridades detuvieron a un cabecilla del complot promovido por Estados Unidos y que persiguen a un grupo de conspiradores civiles y militares, algunos de los cuales huyeron a Colombia.



La supuesta intentona golpista fue secundada, dijo, por el líder opositor del Parlamento, Julio Borges.



"Se capturó a un grupo comando de la oposición convicto y confeso con armas y planes para agredir a la movilización convocada por la derecha. Estamos en pleno proceso de búsqueda y captura de sus cómplices para garantizar la paz", afirmó.



"Lo denuncio: Estado Unidos ha dado luz verde y el visto bueno para el proceso golpista descarado para provocar la intervención de Venezuela. Borges encabeza el golpe de Estado que ha decretado el Departamento de Estado. El mundo debe rechazar este llamado que hizo Borges desde el Palacio Legislativo y con el cual ha asumido la jefatura de este golpe, que vamos a derrotar con la firmeza de las leyes", sentenció, citado por la agencia EFE.



Más tarde, el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, deploró la muerte de un joven de 17 años en Caracas y otra de 23 en San Cristóbal, capital del estado Táchira, ambos tras haber recibido balazos en la cabeza en el contexto de las protestas antigubernamentales.



"Condenamos la violenta represión y muerte de venezolanos hoy #19abr. Basta de atropellos a los derechos de la gente", escribió Almagro en su cuenta de Twitter.



Maduro "está violando su propia Constitución"



El gobierno de Estados Unidos afirmó que sigue "de cerca" la situación en Venezuela, donde, a su juicio, la administración que encabeza el presidente Nicolás Maduro "está violando su propia Constitución".



"Estamos preocupados porque el gobierno de Maduro está violando su propia Constitución y no está permitiendo que las voces de la oposición sean escuchadas", dijo el secretario de Estado, Rex Tillerson, en declaraciones a periodistas.



El funcionario sostuvo que el gobierno venezolano está "impidiendo el derecho a la organización, de manera que los ciudadanos puedan expresar sus puntos de vista", consignó la agencia de noticias EFE.



"Sí, estamos preocupados por la situación, estamos siguiéndola de cerca y trabajando con otros, particularmente a través de la OEA (Organización de Estados Americanos) para comunicarles estas preocupaciones", añadió el jefe de la diplomacia de Washington.



En Venezuela se realizaron hoy multitudinarias manifestaciones opositoras y oficialistas, en cuyo contexto dos personas murieron baleadas en la cabeza y elevaron a ocho la cantidad de víctimas fatales en las protestas antigubernamentales que se repiten desde comienzos de este mes.