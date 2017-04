En su mensaje de Pascua, el Papa imploró por la paz en Siria

El Papa Francisco imploró el domingo por la paz en Siria, donde reinan el "horror y la muerte", durante su mensaje de Pascua antes de impartir la bendición "Urbi et Orbi".



Ante decenas de miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, el papa rogó a Dios para que "conceda la paz a todo el Oriente Medio" y ayude a "cuantos trabajan activamente para llevar alivio y consuelo a la población civil de Siria, víctima de una guerra que no cesa de sembrar horror y muerte".



Por otro lado el pontífice también deseó que "Jesús Resucitado sostenga los esfuerzos de quienes, especialmente en América Latina, se comprometen en favor del bien común de las sociedades, tantas veces marcadas por tensiones políticas y sociales, que en algunos casos son sofocadas con la violencia".



Momentos antes de dar este mensaje el Papa había retomado su tradición de romper el protocolo al pronunciar una homilía durante la misa de Pascua, en la que aseguró que ante las tragedias y las guerras en el mundo la única respuesta es que "Cristo ha resucitado".



La costumbre dicta que el pontífice no hable durante esta misa y que reserve su mensaje de Pascua para el momento antes de impartir la bendición "Urbi et Orbi".



Pero Francisco tomó la palabra y dijo que "la Iglesia no cesa de decir ante nuestras derrotas y ante nuestros corazones cerrados y atemorizados que el Señor ha resucitado".



El Papa relató que ayer llamó a un joven con una grave enfermedad y que le dejó "sin respuestas" al contestarle que "nadie le había preguntado si él merecía esto".



Francisco dijo entonces que sólo se puede responder que "la Iglesia continúa diciendo Jesús ha resucitado y esto no es un fantasía, no es una fiesta, con tantas flores, es más que todo eso".



"¿Pero si el señor ha resucitado por qué sucede todo esto. Por qué suceden tantas desgracias, enfermedades, tráfico de personas, guerras, destrucción, utilizaciones, venganza, odio? ¿Donde está el señor?", preguntó el Papa argentino.



El pontífice dijo que los católicos ante tanto dolor en la tierra y ante tantas tragedias y calamidades pueden decir que "no hay un muro sino un horizonte".



"Ante las enfermedades o problemas familiares, ante las guerras las tragedias humanas, sólo, simplemente, y con voz humilde, sólo se puede decir que estoy seguro que Cristo ha resucitado y yo he apostado por ello", agregó.



La misa solemne comenzó a las 10 (hora local, 8 GMT) ante las decenas de miles de personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro decorada con miles de flores procedentes de Holanda.