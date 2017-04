El grafiti más grande del mundo está en Brasil: tiene 6 mil metros cuadrados

El grafiti está ubicado en la fachada de una fábrica de chocolate situada al lado de una de las principales autopistas de Sao Paulo y representa a un joven indígena de la Amazonía que rema en una piragua cargada de cacao, en medio de un río de chocolate.





"Incluso si la gente pasa por la autopista a 100 kilómetros por hora, podrá identificar el mensaje", afirmó el artista en una entrevista con la agencia AFP. "Es el mayor mural que he pintado nunca. Es un homenaje a toda la gente que trabaja con el cacao y su estrecha relación con la Amazonía", explicó.



En realidad, Kobra no pinta el mural por "amor al arte". Se lo encargó una empresa de chocolates, a la que le preparó decenas de bocetos basados en escenas de las regiones amazónicas ricas en cacao.



Una vez elegido el diseño, llegó el tema de la logística. Hicieron falta doce grúas para poder subir su equipo de pintura a los andamios. Desde hace dos meses, trabajan en jornadas de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no terminará hasta dentro de dos semanas.



Al finalizar, habrá utilizado más de 1.000 litros de pintura y 4.000 frascos de spray.