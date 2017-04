China:"El que provoque el conflicto en la península de Corea pagará alto precio"

Así lo informó el periódico 'South China Morning Post'. Los analistas, por su parte, señalan que la advertencia de Wang refleja el peligro de una amenaza inminente.



"Las tensiones han aumentado... y uno tiene la sensación de que un conflicto puede estallar en cualquier momento", dijo Wang en una conferencia de prensa con su homólogo francés, Jean-Marc Ayrault, en Pekín. "Una vez que la guerra realmente suceda, el resultado no será más que la pérdida de todo y nadie va a ser el ganador", añadió.



Cualquier lado que provoque el conflicto "debe asumir la responsabilidad histórica y pagar el precio correspondiente", dijo el canciller chino.

Las tensiones aumentaron considerablemente desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo en enero. El mandatario estadounidense ha criticado en repetidas ocasiones a Pionyang por el desarrollo de armas nucleares y acusó a Pekín de no hacer lo suficiente para detener a su aliado rebelde.

No obstante, la retórica de Trump hacia China disminuyó desde que recibió al presidente Xi Jinping en Florida la semana pasada, pero su decisión de ordenar un ataque aéreo contra Siria durante la reunión fue visto ampliamente como una advertencia a Corea del Norte de que EE.UU. estaba listo para una tomar acción militar unilateral.



Además, EE.UU. y Corea del Sur comenzaron sus mayores juegos de guerra, enviando el portaaviones USS Carl Vinson a las aguas de la península de Corea, mientras que las imágenes de satélite de EE.UU. sugieren que Pionyang podría realizar otra prueba nuclear subterránea en cualquier momento.