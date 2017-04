"EE.UU bombardea túneles en Afganistán, construidos con su propio dinero"

El exanalista de la CIA, Edward Snowden, quien actualmente reside en Moscú (Rusia), ha escrito en su cuenta de Twitter, que el complejo de túneles destruido este jueves por la bomba no nuclear más potente de EE.UU., denominada 'Madre de todas las bombas', fue construido a expensas de Washington."¿Y estas redes de túneles de muyahidines que bombardean en Afganistán? Nosotros pagamos por ellos", dice el mensaje de Snowden, acompañado con un fragmento de un artículo del periódico 'The New York Times' del 2005.