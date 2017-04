"La madre de todas las bombas" mató a 36 combatientes: Video de cómo se lanza

Video del lanzamiento

Según afirmaron autoridades afganas, 36 militantes del Estado Islámico murieron luego del ataque de Estados Unidos contra una red de túneles en el este de Afganistán con el arma no nuclear más potente jamás empleada en combate por el ejército estadounidense. Todos eran combatientes del grupo extremista y no hubo víctimas civiles.Varias cuevas y almacenes de municiones de la milicia radical quedaron destruidas. Hakim Khan, de 50 años, vecino del distrito de Achin donde ocurrió la explosión, celebró el ataque contra el grupo EI: "Quiero 100 veces más bombas contra este grupo''.La Fuerza Aérea apoda a la bomba MOAB ("Mother Of All Bombs'' o "madre de todas las bombas") y contiene 11 toneladas de explosivos. Según Adam Stump, vocero del Pentágono, la bomba fue lanzada sobre un complejo de cuevas donde actúan grupos extremistas, ubicadas en el distrito de Achin, en la provincia de Nangarhar, muy cerca de la frontera con Pakistán.La Fuerza Aérea de EE.UU. ha publicado en su cuenta oficial de Twitter una grabación que muestra el ensayo del lanzamiento de su bomba no nuclear más potente, denominada como la 'Madre de todas las bombas' (MOAB).La publicación se ha hecho poco después de que EE.UU. lanzase una bomba de unas 9,5 toneladas sobre los territorios ocupados por el grupo terrorista Estado Islámico en la provincia afgana de Nangarhar, en el este del país y cerca de la frontera con Pakistán.En el video se puede observar cómo un militar da el último impulso para llevar a cabo el lanzamiento de la bomba desde un avión MC-130 perteneciente a un cuerpo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Además, se ve cómo la bomba cae sobre el terreno y explota.-Se trata de la bomba GBU-43/B Massive Ordenance Air Blast bomb (MOAB), coloquialmente conocida como 'Madre de todas las bombas' (The Mother Of All Bombs). La MOAB es una bomba convencional de gran diámetro de detonación desarrollada para el Ejército estadounidense por Albert L. Weimorts.-Esta es la primera vez que la MOAB es utilizada en el campo de batalla, según funcionarios militares estadounidenses.-Los militares han precisado que la bomba cayó sobre túneles excavados por los yihadistas y su personal en el distrito de Achin. Fuente: (AFP ? RT).-