Uruguay analiza incorporar el femicidio en el Código Procesal Penal

La Cámara de Senadores uruguaya modificará parcialmente el Artículo 311 a fin de incluir la figura del femicidio, el próximo martes a las 9:30 horas, de modo que la integrante de la Agrupación Las Puñadito Andrea Venosa remarcó que "es muy raro" que dicho delito no sea contemplado por el Código Penal ya que el asesinato de mujeres "sí está dentro de la sociedad".



Asimismo expresó que la iniciativa de pelear por una Ley integral "es un pedacito de la lucha feminista", así como también de la sociedad que el 8 de marzo se autoconvoco con el propósito de decir basta, "estamos conmovidos por la cantidad de muertes, cada vez son más", enfatizó la activista.



Por otra parte, indicó que "las penas y la privación de libertad no solucionan la violencia que estamos viviendo en la sociedad, lo que resolverá es la educación y la contención", no obstante sostuvo que es vital la incorporación del femicidio al Código Penal, "es verdad que no es la solución pero es un gran avance".



Actualmente, la República Oriental de Uruguay cuenta sólo con una Ley de violencia doméstica que castiga ese tipo de conducta pero no el resto de la violencia de género, "hemos quedado muy atrasados al respecto", aseveró.



"Uruguay es un ejemplo en cuanto a su agenda de derechos, siempre ha sido considerada por la región", destacó Andrea Venosa y agregó: "Latinoamérica nos mira con buenos ojos y nos toma como modelo".