Corea del Norte es "un problema que será atendido", dice Trump

"Corea del Norte es un problema, y un problema que será

atendido", dijo Trump en la Casa Blanca, en medio de las

especulaciones sobre una nueva prueba nuclear por parte de

militares norcoreanos.



Trump ha dicho en repetidas ocasiones que evitará que Pyongyang

desarrolle un misil nuclear capaz de alcanzar Estados Unidos.

Washington ordenó recientemente el envío de un grupo naval a la

península de Corea para hacer una demostración de fuerza.



Y este jueves, el Ejército estadounidense lanzó su bomba no

nuclear más poderosa sobre un objetivo en Afganistán.

El presidente estadounidense quitó importancia a quienes

sugerían que éste también era un aviso para Pyongyang.



"No sé si esto envía un mensaje a Corea del Norte. No supone

ninguna diferencia si lo hace o no", declaró Trump.



Poco antes de su nueva advertencia de este jueves a Corea del

Norte, Donald Trump había manifestado su optimismo, en un tuit

matinal.



"Tengo gran confianza en que China se ocupará muy bien de Corea

del Norte", escribió. "Si no pueden hacerlo, Estados Unidos y sus

aliados se encargarán" de ello.



Washington considera que China, aliada de Pyongyang, tiene

manera de convencer a su vecino de abandonar su programa nuclear.



El régimen norcoreano podría aprovechar, según numerosos

observadores, el 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-Sung, el

primer dirigente del país, el sábado, para lanzar un nuevo disparo

de misil balístico o incluso su sexto ensayo nuclear, ambos

prohibidos por la comunidad internacional.



El sitio de ensayo nuclear de Punggye-ri estaría listo para

esos lanzamientos, de acuerdo a expertos de la página web 38 North

y a varios altos funcionarios estadounidenses citados el miércoles

por la radio Voice of America.



Pyongyang habría "aparentemente colocado un dispositivo nuclear

en un túnel" y podría detonarlo en la mañana del sábado, dijeron

los funcionarios.



Por el momento Corea del Norte no parece haber conseguido

construir misiles de alcance suficiente para alcanzar territorio

estadounidense ni haber logrado integrar un dispositivo nuclear a

un lanzador.



AFP-NA