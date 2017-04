Polémica por decisión de la Justicia sobre un bebé: "Debe morir con dignidad"

Los médicos pidieron desconectar a Charlie porque tiene una rara enfermedad considerada incurable. Los padres están en contra y apelarán.

Una sentencia dramática, y para algunos, casi cruel; dejó involucrados a los padres del pequeño, Connie Yates y Chris Gard, que habían lanzado una campaña solidaria en defensa de su pequeño niño.



Ellos sostienen que tal vez es posible aún salvarlo del síndrome de desgaste mitocondrial gracias a un tratamiento experimental en Estados Unidos.



Sin embargo, pese a la sentencia los progenitores no se dan por vencidos y dicen estar listos para lanzar una apelación contra la decisión judicial. El pequeño se encuentra en el Gret Omrd Street Hospital.



Pero en tanto se logró, gracias a una colecta que involucró a decenas de miles de personas, la suma para financiar la costosa terapia en Estados Unidos: 1,2 millones de libras esterlinas.



Pero esto no sirvió para convencer al juez. En la lectura de la sentencia el padre gritó "no", y ambos padres estallaron en lágrimas para salir poco después de la sala del Tribunal.



El abogado de la familia, Laura Hobey-Hamsher, afirmó que no se explica por qué no fue ofrecida a Charlie "al menos" la posibilidad del tratamiento en Estados Unidos.



"Su prioridad inmediata es estar cerca del niño", añadió.



Los Gard no perdieron las esperanzas y poco después anunciaron que recurrirán a la Corte de Apelaciones y que el pequeño será mantenido con vida incluso en las próximas semanas, hasta la sentencia definitiva.



No fue fácil, lo admitió el mismo juez, tomar la decisión de hoy. "Lo hice con el corazón roto pero con la total convicción de que este es lo mejor para el niño", acotó.



Para los pediatras que atienden a Charlie no hay más sentido tenerlo con vida artificial, pero es necesario pasar a un tratamiento paliativo reduciendo al mínimo su sufrimiento.



En el transcurso de cinco días de audiencia para evaluar el caso fueron escuchadas los opiniones de médicos internacionales y todos estuvieron de acuerdo sobre el hecho de que la calidad de vida en estas condiciones sería demasiado baja.



La terapia experimental en Estados Unidos, además, no ofrecería garantías de éxito.



El caso, sin embargo, está destinado a generar controversias más aún si se piensa que un caso muy similar en Francia tuvo (por ahora) un éxito completamente diferente.



El Consejo de Estado, en realidad, recientemente dio la razón a los padres de la pequeña Marwa, estableciendo, contrariamente a las decisiones del colegio médico del hospital La Timone de Marsella, que no necesita interrumpir la alimentación y la respiración artificial suministrada a la niña, paraliza por un virus fulminante y con graves lesiones cerebrales.



Los Andes.