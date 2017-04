Encontró 2,4 millones de dólares en oro en un tanque que compró por internet

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un inglés, que se dedica a recopilar tanques con cierta relevancia histórica, compró a través de eBay un tanque Tipo 69 que perteneció a la armada de Irak.



Su creación databa de la década de 1960, pese a que recién los iraquíes lo usarían en los ''80. El coleccionista pagó por su nueva joya una cifra sideral: 35 mil dólares.



Sin embargo, esa cifra resultó menor con el hallazgo que guardaba el tanque.



Nick Mead decidió filmar cuando abría el depósito de gasolina a la espera de que allí hubiera armas escondidas. Cuando lo abrió descubrió cinco lingotes de oro que equivalían a más de 2,4 millones de dólares.



Sin embargo, Nick no pudo quedarse con el oro. El coleccionista comentó que no es tan sencillo como dirigirse a una casa de cambios y obtener un cheque por varios millones de dólares.



Al no saber qué hacer, lo mejor que se le ocurrió fue llamar a la Policía, quienes les quitaron el oro.



Se cree que la procedencia más probable de ese oro es Kuwait. En agosto de 1990, Irak invadió al país de Medio Oriente y les robaron miles de lingotes oro.



Una vez finalizada la guerra del golfo, las Naciones Unidas determinaron que Irak debía devolverlo, pero siempre se sospechó que muchos lingotes fueron preservados.