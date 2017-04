Esperanzador: Nuevo fármaco podría frenar la progresión de la fibrosis quística

En monoterapia

Baja toxicidad

La fibrosis quística es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta principalmente a los sistemas respiratorio y digestivo. Una patología genética (y, por tanto, hereditaria) que da lugar al desarrollo de infecciones persistentes en los pulmones y que limita de forma muy significativa la capacidad respiratoria de los pacientes. Y una enfermedad para la que, aún a día de hoy, no existe cura.. De ahí la importancia de un estudio internacional dirigido por investigadores de la Universidad George Washington en Washington DC (EE.UU.), en el que se describe un tratamiento experimental que, sin necesidad de combinación con otras terapias, es capaz de detener la progresión de esta devastadora enfermedad.Como explica Allan L. Goldstein, director de esta investigación publicada en la revista, "a día de hoy contamos con múltiples tratamientos para la fibrosis quística. Y si bien han mejorado de manera muy significativa la esperanza de vida de los pacientes, esta es todavía de solo unos 40 años. Además, ningún tratamiento puede administrarse en monoterapia. Sin embargo, nuestro equipo ha desarrollado un tratamiento que, por sí solo,", explicó.La fibrosis quística está causada por la presencia de mutaciones (ya se han identificado más de 1.500) en el gen que expresa la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR). Y es que esta proteína es responsable del mantenimiento del transporte de los iones cloruro al interior de las células, fundamental para preservar el correcto equilibrio entre las concentraciones de agua y sal en los pulmones. En consecuencia, y cuando esta CFTR es defectuosa y se deteriora rápidamente, se produce un cambio en la permeabilidad que conlleva una inflamación persistente de los pulmones.Así, y con aras de curar la enfermedad o, cuando menos, detener su progresión, deben corregirse los perjuicios originados por la acción (o 'inacción') de una proteína CFTR defectuosa.El nuevo estudio, llevado a cabo con modelos animales (ratones) de fibrosis quística, muestra cómo la administración de T?1. Es más; este péptido sintético no solo reduce la inflamación característica de la fibrosis quística, sino que acelera la maduración y aumenta la estabilidad y actividad de la proteína CFTR.Como destacan los autores, "", señalan.Y además de en el tratamiento de modelos animales de fibrosis quística, ¿puede esperarse que esta timosina alfa-1 también sea beneficiosa los seres humanos? Pues sí, dado que los resultados alcanzados en este estudio con células aisladas de pacientes con la enfermedad mostraron que T?1 también corrige todos los defectos en la proteína CFTR humana.El equipo dirigido por Goldstein ya colaboró en el año 1979 en el aislamiento y primera caracterización de T?1 como modificador de la respuesta biológica con una potente actividad inmune. Un péptido, por tanto, que potencia la capacidad del sistema inmune y que, si bien es producido en pequeñas cantidades en los tejidos tanto linfáticos como no linfáticos, se encuentra en concentraciones 'moderadamente' elevadas en el timo.Mucho ha llovido desde 1979, hasta el punto de que T?1 ya se encuentra comercializado (bajo el nombre de 'Zadaxin') en 35 países para el tratamiento de pacientes con infecciones virales (entre otras, la causada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), inmunodeficiencias y distintos tipos de cáncer. Un dato que demuestra que el tratamiento con este péptido sintético es seguro.Como concluyen los autores,. Fuente: (ABC).-