La aterradora historia detrás de la niña hallada entre monos en la India

Después de que las autoridades policiales de la India rescataran a una niña de unos 8 años que se encontraba entre un grupo de monos en una reserva natural en el noroeste del estado indio de Uttar Pradesh, medios de todo el mundo reportaron sobre el extraordinario caso de la nueva 'Mowgli' que convivía con los animales. El apodo se debió a la similitud de su historia con la de 'El libro de la selva', donde se habla de un niño que creció entre lobos.Los primeros reportes de AP y del diario 'The New Indian Express' apuntaban a que la menor vivía entre los monos, ya que cuando la encontraron era incapaz de hablar ni comprender ningún lenguaje, se mostraba violenta hacia los humanos y jugaba con los primates, que incluso intentaron protegerla de los policías. No obstante, las nuevas versiones que han salido a la luz descartan que la niña haya sido adoptada por los animales.El jefe del organismo forestal del distrito, JP Singh, ha comentado a 'The Guardian' que si la niña de verdad llegó a vivir con monos, habría pasado con ellos días, pero no toda la vida. Además, ha indicado que la encontraron cerca del bosque y los guardabosques nunca vieron a la niña viviendo con los animales.A su modo de ver, la familia de la menor "sabía que ella era incapaz de hablar y podrían haberla abandonado cerca de la carretera forestal"."Sus expresiones faciales muestran que es discapacitada, no solo mentalmente sino también físicamente", ha agregado Singh.

El jefe médico del hospital donde la niña recibe tratamiento, DK Singh, también se inclina por la versión del abandono y confirma que la pequeña "no está sana mentalmente". Además, recuerda que en la India los padres prefieren tener hijos varones, "por lo que más [evidencias]apuntan a que la dejaron allí".Otro médico, Ankur Lal, señala que las causas de la discapacidad de la menor aún están siendo investigadas, pero también duda de que hubiera crecido en el bosque. Ha destacado que si bien al principio la niña se desplazaba como un primate, "ahora camina con normalidad, por lo que no ha estado en la jungla desde su nacimiento". Fuente: (RT).-