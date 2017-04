Colapsó una represa y arrastró una ruta en Paraguay

Un total de tres arroyos se desbordaron en el departamento de Itapúa, en el Paraguay como consecuencia de las lluvias que cayeron entre el sábado y el domingo. Se trata del arroyo Pirapó, el Aguapey de Edelira y el lago San Benito, de Obligado.En este último el desborde hizo desaparecer parte de una ruta. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del vecino país, informaron que la represa fue la causante del corte de la ruta, pues las personas encargadas debían abrir la compuerta para evacuar la gran cantidad de agua caída por las intensas lluvias en el sur.El hecho ocurrió en la mañana de este domingo a la altura de la compañía Pastoreo, del distrito de Obligado, indicó el diario paraguayo Última Hora. Tras una noche de intensas lluvias, la represa del lago San Benito, ubicado en la referida localidad, colapsó y desató las aguas que causaron el desmoronamiento de la ruta Graneros del Sur, que une a diferentes localidades del departamento de Itapúa. En la zona del lago existe una represa que fue construida años atrás por sacerdotes de la Congregación del Verbo Divino, con el objetivo de generar energía eléctrica para la escuela agrícola San Benito, que se encuentra a unos cien metros del lugar, explicó UH. Las aguas ocuparon unos 60 metros de la cinta asfáltica de la ruta Graneros del Sur y cortó la ruta en dos partes.

El sitio había sido represado y por mucho tiempo fue de utilidad para los pobladores, pues generaba energía para el establecimiento educativo de la escuela agrícola San Benito, según publicó el diario ABC Color.El medio paraguayo informó que el lugar es propiedad de esta escuela, pero posteriormente fue abandonado. Vecinos de la zona confirmaron que el desborde se dio a consecuencia del quiebre de la represa, por el inmenso caudal de agua que cayó durante el temporal.Según el intendente del distrito de Pirapó, Milciades Flores, el desborde del arroyo Pirapó, tras las intensas lluvias registradas durante la noche del sábado y primeras horas de este domingo, afectó a 15 familias asentadas en la rivera del cauce hídrico, principalmente en el centro del distrito. "Fueron derivadas en salones comunitarios y están recibiendo asistencia de la Asociación Japonesa, así como del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hohenau, que nos están ayudando", dijo el jefe comunal.Agregó que a causa de la riada, hay un importante daño en los cultivos ribereños y se registraron muertes de animales de granja, que perecieron arrastrados por la corriente. No obstante, remarcó que lo importante es que no se perdieron vidas humanas.Según los pobladores de la zona, el nivel alcanzado por el arroyo es histórico y afectó aún a más familias. Además de las pérdidas en las viviendas, el desborde del arroyo Aguapey de Edelira, kilómetro 41, generó el corte total de ese trayecto por unas horas el sábado.De acuerdo con ABC, en esa localidad el agua ya comenzó a bajar desde el mediodía de este domingo. La información aún no fue precisada con respecto en todos los municipios afectados, por lo que se espera el descenso del nivel de agua, además del cese de las precipitaciones para conocer el estado de los cultivos