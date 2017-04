ETA se desarma: entregó 120 armas de fuego y tres toneladas de explosivos

Tras más de cuatro décadas de lucha armada, el grupo separatista vasco Euskadi Ta Askatasuna ( ETA) entregó hoy una lista con la ubicación de ocho depósitos de armas, munición y explosivos en Francia, en un paso crucial para el desarme de la organización, e inmediatamente se puso en marcha un operativo policial para localizarlos y neutralizarlos.



El ministro del Interior francés, Matthias Fekl, aseguró que esta "etapa de neutralización del arsenal de armas y de explosivos" es "un gran paso" y que hoy es "un día sin duda importante".



Representantes del grupo Artesanos de la Paz , que actúan de mediadores en el proceso, aseguraron a la prensa que el arsenal incluye 120 armas de fuego y tres toneladas de explosivos y munición.



"Confiamos en que con esto el movimiento pueda seguir adelante hacia una paz duradera en el País Vasco'', dijo Mixel Berhokoirigoin.

Los depósitos se encuentran en el departamento de los Pirineos del suroeste francés, fronterizo con España, refugio habitual de ETA.



La entrega de la lista fue anunciada a primera hora del día por la Comisión Internacional de Verificación (CIV), una estructura no reconocida por los gobiernos español y francés pero sí por el ejecutivo regional vasco que trabaja por la paz. "La información ha sido inmediatamente puesta a disposición de las autoridades francesas pertinentes, que asegurarán y recogerán el arsenal de ETA", indicó la CIV en un comunicado.



"La Comisión cree que este paso constituye el desarme de ETA", dijo Ram Manikkalingam, coordinador de la CIV. "Este paso histórico ayudará a consolidar la paz y la convivencia en la sociedad vasca", agregó.



El desarme es el penúltimo paso reclamado por Francia y España, que quieren que ETA se disuelva oficialmente. La organización no ha dado un plazo para hacerlo.



Joseba Egibar, vocero del Partido Nacionalista Vasco, que gobierna en la región española de País Vasco, dijo que el desarme de hoy tiene "una relevancia histórica''.



"Es importante que se haya producido el desarme porque una a una o todas juntas, tienen una historia'', dijo Egibar a la prensa. "Es la historia de quienes las han empuñado y el dolor y sufrimiento que han producido durante tantos años'', agregó.



ETA



El grupo nació en 1959 y cometió su primer atentado en 1969. El historial de ataques con bomba, secuestros y asesinatos dejó un balance de 829 muertos atribuidos a la organización, el último de ellos en marzo de 2010, cuando mataron a un policía en suelo francés.



Si este desarme fuera total, supondría el cierre de un capítulo negro de la historia de España, después de que el grupo renunciara definitivamente en 2011 a la lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra.



Fuentes judiciales en España y Francia estiman que ETA "agoniza" y que hoy sólo tendría "unos treinta miembros" fuera de la cárcel, donde aún permanecen unas 360 personas ligadas al grupo.