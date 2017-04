Imágenes de la base siria en Homs tras el bombardeo de EE.UU: Los misiles usados

Las autoridades estadounidenses lanzaron 59 misiles de crucero tipo Tomahawk en torno a las 4.40 horas de este viernes, hora local, contra la base aérea del Ejército sirio de Shayrat, en la provincia de Homs.El bombardeo de Washington, que se cobró la vida de seis personas, también provocó graves daños materiales en la base aérea, según ha señalado las autoridades sirias.

First look at the HAS damaged by the #US Tomahawk missile strike on the Shayrat Airbase, Homs #Syria today pic.twitter.com/7CkiqWaBuL