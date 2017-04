Una niña fue rescatada tras vivir ocho años con monos en una reserva natural

Una nena de aproximadamente 8 años que convivía entre monos fue descubierta por las autoridades de la India en Uttar Pradesh.



Tras el "descubrimiento" de la pequeña, las autoridades locales decidieron no dar a conocer el hecho para proteger a la nena de los medios de prensa y permitir que pudiese comenzar un proceso de recuperación, tanto físico como psíquico.



La agencia de prensa ANI informó que el autor del hallazgo fue Suresh Yadav, un inspector de la policía patrullera de la Reserva Natural de Katarniaghat.



Cuando vio a la nena desnuda, semi-escondida por un nutrido grupo de monos, el policía no podía creerlo. Tras superar la sorpresa, logró acercarse al grupo que -al igual que la niña- intentaban alejarlo lanzando gritos muy fuertes.



Poco a poco, y con paciencia, el oficial logró acercarse a la pequeña hasta que pudo entregarla a los médicos de un hospital de la zona, cuyo responsable, el doctor D.K. Singh, confirmó hoy a la prensa que la nena se comporta como un pequeño animal.



Come directamente del piso y prefiere caminar ayudada por las manos y los pies. Además, precisó, emite sonidos guturales y no entiende idioma alguno.



Los otros "nenes monos"



"A lo largo de las últimas semanas su salud ha mejorado y ha comenzado a caminar normalmente, pese a que tiene constantes ataques de furia y sigue emitiendo sonidos incomprensibles. Y cada vez que ve a un ser humano intenta huir", explicó el doctor Singh.



A lo largo de los años se han contado diferentes historias de nenes que recuerdan al cuento de Mowgli, que ha inspirado a numerosos filmes y libros en todo el mundo.



Por ejemplo, en 2001, en la ciudad chilena de Talcahuano, fue encontrado Alex, "un hombre-cachorro", que había sido criado por perros. En 2009 se habló en cambio de Natasha, una pequeña nena rusa que creció protegida por perros y gatos en una caverna de Cita', en Siberia.