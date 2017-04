Estuvieron casados durante 71 años y murieron con unos minutos de diferencia

Wilf, de 93 años, falleció a las 6.50 am en un geriátrico de Leicestershire, Inglaterra. Su mujer Vera falleció cuatro minutos después en el Hospital Leicester Royal Infirmary.



Wilf se encontraba en ese geriátrico desde hacía una año, cuando fue diagnosticado con demencia. "Mi abuelo fue diagnosticado con demencia y lo llevamos a un hogar para ancianos. Hace unos meses, mi abuela lo fue a visitar y él no la reconoció. A partir de ese momento su salud también se empezó a deteriorar", contó su nieta Stephanie Welch, de 44.



"La última vez que la fui a visitar preguntó por Wilf. Y me preguntó si no eran una pareja perfecta. Yo creo que ella tenía el corazón roto por su última visita, y estaba esperando a que él se vaya para morir", agregó.