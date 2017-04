Quiénes son los abuelos del "truco de magia" más gracioso que se hizo viral

Es un vídeo de una broma conocida, pero aun así se ha visto más de 56 millones de veces desde el domingo y la publicación se ha compartido más de 1,3 millones de veces, que no son cifras comunes. Probablemente, por sus protagonistas: no son adolescentes, que sería lo habitual en este tipo de grabaciones, sino una pareja de abuelos, Marietta Spencer Tyks y su marido Tommy."Cariño, te voy a enseñar un truco", le dice ella. El truco consiste en poner una moneda debajo de una botella y taparla con un trapo. Tras unas palabras mágicas, la moneda pasará a estar dentro de la botella. El final, nada mágico, gana mucho gracias a Tommy Tyks, que reacciona con un sentido del humor envidiable.La pareja es de South Bend, Indiana (Estados Unidos). Ella publicó este martes también en Facebook que ambos se acostaron muertos de risa después de grabar y ver su vídeo. "Al despertar vimos que se había vuelto viral y fue una locura. Agradezco mucho el sentido del humor de mi marido y que él también se riera". No habla de su camiseta, también objeto de comentarios, en la que dice "In guns we trust", (en las armas confiamos), jugando con el "in God we trust", lema nacional estadounidense.