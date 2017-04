En Chile buscarán reformar la Constitución

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó este lunes un proyecto de ley de reforma del capítulo XV de la actual Constitución, con el objeto de que el próximo Congreso, elegido sin el sistema binomial, decida bajo qué método se modificará la Carta Magna, que fue promulgada por el dictador Augusto Pinochet en 1981.





En la ceremonia, realizada en el Palacio de La Moneda, la mandataria señaló que "al firmar y enviar al Congreso el proyecto de Ley para reformar el Capítulo XV de la actual Constitución, abrimos al fin las puertas para que Chile pueda tener una Carta Magna que nos represente, que acoja nuestra diversidad y que nos de las herramientas que necesitamos para nuestra vida en común", señaló la jefa de Estado.



"Estamos cumpliendo con cada uno de nuestros compromisos. Y seguiremos de la misma manera hasta el final. No vamos a fallarle a Chile, ni a nuestra democracia ni a nuestra historia", añadió.



"La etapa que ahora se inicia, la fase institucional, es igualmente compleja. Todos tenemos una gran responsabilidad: el gobierno, el Parlamento, los partidos políticos, la sociedad civil, los juristas, todos sin excepción debemos estar a la altura para que se respete fielmente la voluntad ciudadana", afirmó.



Esta modificación, según detalló la presidenta, que es fruto del compromiso que adquirió durante su campaña, están "cumpliendo con cada uno de nuestros compromisos". "Y seguiremos de la misma manera hasta el final (...) No vamos a fallarle a Chile, ni a su democracia ni a su historia", recalcó.



La presentación de este proyecto de ley es parte de la agenda programática del gobierno de Bachelet para elaborar una nueva Carta Fundamental en Chile. Así lo había anunciado la presidenta el pasado 16 de enero en el Palacio de La Moneda, durante un discurso que dio al recibir las Bases Ciudadanas del proceso constituyente, un texto que redactaron un amplio espectro de actores sociales y políticos.



Las Bases Ciudadanas fueron elaboradas a partir de una participación de 218.689 chilenos en total, que aportaron tanto a nivel de opinión personal, como en asambleas autoconvocadas y en los cabildos provinciales y regionales. El consenso generalizado fue que la nueva carta fundamental debe contener los valores de Igualdad, Democracia, Justicia, Descentralización y Respeto y conservación del medio ambiente y el bien común.



"Este año enviaré un proyecto al Congreso que permita la reforma al Capítulo XV de modo que se establezca un mecanismo que facilite la aprobación de una nueva Constitución", había concluido Bachelet al recibir el texto.



Según el programa de gobierno de la mandataria, el proyecto de ley busca crear el artículo 130 en el capítulo XV de la Constitución, el cual permitiría al presidente, junto con el apoyo de dos tercios de ambas cámaras, "iniciar el proceso de adopción de una nueva Constitución", prioridad uno para la administración de Bachelet.



La idea es que el próximo Congreso, que se renovará en las elecciones de noviembre de este año, discuta qué método se utilizará para elaborar una nueva Constitución.



Bachelet ya propuso durante su campaña hacerlo a través de una Comisión Bicameral del Congreso, una Convención Constituyente mixta donde participen tanto parlamentarios y ciudadanos, o una Asamblea Constituyente.



En el caso que los legisladores no lleguen a un acuerdo, el nuevo presidente podrá convocar a un plebiscito para que la ciudadanía decida una de las opciones.