Un restaurante vegano prohibió a las madres dar la mamadera

Según recoge el Diari de Tarragona, el restaurante publicó un anuncio en esas redes sociales en el que se decía: "Al Vergel todo el mundo es bienvenido. Nos gustan las madres, las de todas las especies. Por ello, no nos gustan los biberones de leche de vaca. Por favor, no se lo des en el restaurante. Gracias".



El mismo periódico afirma que esta norma no gustó a algunas personas, que aseguran que discrimina a las madres que no pueden dar pecho a sus bebés y que han de darles leche de bote de origen animal por cuestiones nutricionales.