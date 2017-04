Diálogo entre poderes públicos cesan la controversia en Venezuela

De manera unánime, los cinco poderes ?a excepción del Legislativo que estuvo ausente? aunaron posiciones en favor del orden jurídico venezolano.



"Fructífera sesión de deliberación, cumpliendo y haciendo cumplir el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 323, como mecanismo útil, pertinente, para el procesamiento de esta controversia que ha surgido", expresó Maduro desde el Palacio Presidencial de Miraflores.



En su alocución, el primer mandatario aclaró que estos acuerdos fueron alcanzados por unanimidad y en consulta con todos los integrantes del Poder Moral y Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República.



Conflicto entre poderes



Este viernes surgió un impasse entre los poderes públicos, ante la postura asumida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano que en consonancia con la Carta Magna, definió las condiciones del ejercicio de la función legislativa, mientras la Asamblea Nacional (AN) se encuentra en desacato.



De los seis puntos acordados por el Consejo está "reiterar que los desequilibrios y conflictos entra las distintas ramas del Poder Público Nacional se encausan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y la pluralidad de los estados constitucionales y democráticos".



Con lo cual, el Gobierno venezolano coloca como foco central las conversaciones entre los representantes de los cinco poderes del Estado, a la espera que la AN retire a los tres diputados impugnados y elija una nueva junta directiva.



A la reunión del Consejo asistieron las autoridades del TSJ, el Poder Ejecutivo, el Consejo Moral Republicano y los ministros y ministras de los sectores de Defensa, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Relaciones Exteriores y Planificación.

A esta instancia, aclaró Maduro, fue convocado el representante del Poder Legislativo, tal y como lo establece la Constitución. No obstante, no se presentó a la reunión.



"Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano", dice el acuerdo del Consejo leído por el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami.



Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el TSJ, en su Sala Constitucional, "es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".

"Todas las acciones que tomemos tiene que estar en correspondencia con la Constitución y con el alto interés del Estado de defender la independencia", señaló Maduro.



Diálogo con la derecha



A la par del impasse entre poderes, se reiteró el llamado a la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para que retome la mesa de diálogo con el Ejecutivo lo más pronto posible.



"Insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de Estado y acompañado por Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), el Papa Francisco y los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero", se dijo.



"Es la hora de unirse para defender a nuestra amada y sagrada tierra venezolana, a nuestra amada y sagrada patria", declaró el jefe de Estado, quien instó a la unión entre sus compatriotas como mecanismo para solucionar los problemas del país.



Cero intervención



En el comunicado se repudió "categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación" de la República Bolivariana.



Estuvieron de acuerdo en que los asuntos deben ser resueltos exclusivamente por los propios venezolanos, sin injerencia y en respeto irrestricto a la jurisdicción del Estado.



"Todas las acciones que tomemos tiene que estar en correspondencia con la Constitución y con el alto interés del Estado de defender la independencia y rechazar el acoso y la jauría política de la derecha, una jauría contra un país noble como Venezuela", agregó.



Divulgada la sentencia del TSJ, voceros de la derecha nacional emprendieron una campaña de supuesta "ruptura del orden constitucional", estrategia que es apoyada por Gobiernos conservadores en América y Europa y que constituye un plan golpista que ha sido condenado por Maduro.