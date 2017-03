Video: Cómo es la rana fluorescente que descubrieron científicos argentinos

Científicos argentinos y brasileños presentaron ayer en Buenos Aires el estudio que muestra un tipo de ranas que, gracias a un compuesto en su organismo, tienen la capacidad de brillar de forma fluorescente, un hallazgo único en el mundo.El informe, realizado por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires, junto con biólogos brasileños, muestra cómo las Hypsiboas Punctatus, unas pequeñas ranas con la piel traslúcida que producen una proteína que les otorga fluorescencia natural.El impulsor de la investigación, el doctor Carlos Taboada, comenzó su estudio a raíz de su tesis doctoral sobre anfibios, en la que se centró en los componentes químicos que provocan la fluorescencia natural de algunos animales y vegetales."Finalmente lo que pasó fue que al salir a buscar esa fluorescencia, observamos que había una fluorescencia verde muchísimo más intensa de lo que habíamos imaginado o podríamos llegar a pensar jamás", expresó en diálogo con la agencia EFE.Pese a que inicialmente sospecharon que la fluorescencia más destacada era de color rojo, pronto descubrieron que era la verde, llamada "biliverdina", como declaró Taboada, la emisión fluorescente más destacada en estos pequeños y peculiares anfibios.Estas ranas, que abundan en distintas partes de Sudamérica, ya eran conocidas, pero ahora se descubrió que tienen capacidad para brillar naturalmente cuando se la ilumina con luz ultravioleta A y azul.El lugar de origen de este tipo de ranas todavía es desconocido, pero sí se sabe que existen en gran parte de Sudamérica, principalmente en Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina.La localización elegida por los expertos de Conicet para el estudio fue la provincia argentina de Santa Fe (centro), en la que se adentraron en la vegetación para comprobar que es durante el crepúsculo cuando estas ranas aumentan la intensidad de su brillo."En los vegetales este compuesto no florece, entonces tiene otras propiedades bastante particulares físico-químicas. Y lo que tampoco sabemos es de dónde vienen estos compuestos, cuál es la ruta sintética por la que en la rana terminamos teniendo estos compuestos", subrayó Julián Faivovich, otro de los investigadores.

Faivovich destacó que este hallazgo "abre muchas posibilidades para las distintas especialidades" científicas.En especial, consideró, son los expertos en química los que seguirán trabajando en los compuestos que rodean la anatomía de estos anfibios, así como en el "origen biosintético" que creó la fluorescencia.Sin embargo, como resumió María Gabriela Lagorio, investigadora independiente participante en el estudio, el ojo humano no está capacitado para vislumbrar este fenómeno de forma natural y solo las ranas pueden.Esclarecer las causas de la fluorescencia en esta especie es algo que, como afirmaron, continuarán estudiando más adelante, lo que de momento sospechan es que "no tendría importancia para el apareamiento", explicó la investigadora.Lagorio cuenta con experiencia previa en el estudio de otros animales que mostraron fluorescencia en su anatomía, como es el caso de unos loros que investigaron en Argentina, de los que concluyeron que este fenómeno se producía por motivos reproductivos, debido a la diferencia por sexos de la intensidad en sus colores.Según la investigadora, la fluorescencia de las ranas tampoco tendría un rol de protección ni sería una ayuda para conseguir alimento, pero aclaró que aún tienen que estudiar el comportamiento que presentan otras especies con estos brillantes anfibios."En este estudio, la parte de dilucidación de la estructura molecular del compuesto que produce la fluorescencia en parte se hizo en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, o sea que este estudio en particular es un estudio con grupos completamente sudamericanos, Brasil y Argentina", subrayó la especialista.El siguiente objeto de estudio de este grupo de biólogos se centra en Misiones y Corrientes, en el noreste de Argentina, donde esperan encontrar más especies con características similares.