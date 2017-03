Ex presidente de México acusó a Trump de ser "un enemigo de la humanidad"

El ex presidente de México Vicente Fox acusó al mandatario estadounidense, Donald Trump, de ser "una bestia, un promotor del odio y del conflicto" y "un enemigo de la humanidad", en una entrevista publicada por el diario español El País.

"Hay que ser radical para lidiar y domesticar a la bestia y vamos a hacer que guarde silencio porque excita al mundo entero. Pero desde el principio sé que morirá por la boca y por mentiroso y bocón. Y esa va a ser su soga", sentenció.



El ex mandatario, que gobernó de 2000 a 2006, dijo que Trump ganó las elecciones "a base de mentiras y del temor de la gente de Estados Unidos", a la que acusó de ver "terroristas hasta debajo de las piedras" y de opinar que los méxicanos son "rateros y violadores".

"Estados Unidos tiene que regresar a su grandeza y desprenderse de tipos como este, falsos profetas que llegaron al poder gracias al engaño a los temerosos", enfatizó.

Sobre el estado de la democracia en Latinoamérica, opinó que "hay luces y sombras" y mencionó a la "corrupción como el gran talón de Aquiles" en la región, según refirió la agencia de noticias DPA.



En cuanto al caso Odebrecht -el gigantesco mecanismo de corrupción originado en esa constructora brasileña con alcance en varios países de la región-, señaló que es "importante que se aclaren las cosas y que quienes arman este desmadre desde Brasil sean claros y no calumnien cuando no hay pruebas".

"Por otra parte, qué bueno que en Brasil se hayan tomado decisiones profundas en materia de corrupción o Guatemala, donde la Justicia ha llevado a presidentes a la cárcel. Yo quisiera ver eso en mi país y en el resto de Latinoamérica", concluyó.