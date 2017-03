El cantante Bob Dylan finalmente recibirá su premio Nobel este fin de semana

El cantante norteamericano Bob Dylan recibirá este fin de semana la medalla y el diploma correspondiente al Premio Nobel de Literatura que ganó en octubre de 2016 , informó la Academia Sueca. La entrega tendrá lugar en Estocolmo, donde Dylan brindará dos conciertos el 1° y 2 de abril.

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Danius, dijo en una entrada del blog de la institución que la entrega del galardón se dará en el marco de una ceremonia "pequeña e íntima, sin la presencia de medios".



El discurso de Dylan, un requisito previo para recibir la dotación del más prestigioso galardón literario del mundo, que incluye un premio de ocho millones de coronas suecas (equivalente a 930.000 dólares), será grabado y "enviado más tarde", afirmó, sin más precisiones acerca del formato del discurso o el momento en que será dado a conocer.

El cantautor no acudió a la ceremonia de la entrega de premios del 10 de diciembre en la capital sueca -donde fue "reemplazado" por una muy emocionada Patti Smith - a causa de "compromisos preexistentes que le impedían viajar a Estocolmo", según le hizo saber a la Academia en una carta.



La demora de casi seis meses de Dylan en reunirse con el lauro, que le fue otorgado "por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la gran canción americana", fue percibido por muchos académicos y escritores como una muestra de desinterés por parte del músico, lo que no hizo más que avivar la polémica que desató su premiación en octubre último.



Tras el triunfo de la periodista bielorrusa Svetlana Alexeievich, en 2015, la consagración de un compositor en 2016 abonó la teoría de que la Academia buscaba redefinir los límites de la literatura y, por lo tanto, el tipo de artistas que podría premiar con el Nobel. Nada extraña a las polémicas, la institución sueca parece no haber previsto que ésta se extendería por meses. Tras este fin de semana, sus integrantes quizá puedan sentarse a pensar los candidatos para 2017.