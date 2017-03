Vacaciones de terror: Una familia va al mar en México y aparece en una fosa

Veracruz es una fosa

Una familia originaria del estado mexicano de Querétaro desapareció hace seis meses después al regresar de un festival de cerveza en el puerto de Veracruz.Los restos de la familia acaban de ser hallados a 10 kilómetros de donde se encontraban descansando, en un pueblo llamado Arbolillo, donde fue hallada una fosa con 47 restos humanos, aseveró el fiscal del estado costero, reporta el sitio Sin Embargo.Para la familia, formada por María Dolores Pérez, Javier Sánchez Jiménez, ambos de 46 años, y su hija, Karen Navidad Sánchez Pérez, de 19 años, era común pasar vacaciones a 40 minutos del puerto de Veracruz, donde con el tiempo pudieron comprar una propiedad y construir una casa de descanso.Su caso se suma al de más de 30.000 personas ausentes desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico, de acuerdo con el semanario 'Proceso'. Los estados con mayor índice de desapariciones son Veracruz y Tamaulipas, ubicados en el golfo de México.Brenda Rangel Ortiz, presidente de la organización Desaparecidos - Justicia AC en Querétaro, denunció en entrevista para Sin Embargo la insensibilidad del fiscal veracruzano, Jorge Wínckler Ortiz, pues los padres del matrimonio queretano se enteraron de la muerte de sus seres queridos por la televisión y no por el Gobierno."Los papás de ellos son personas de la tercera edad, no contaban con apoyo de algún psicólogo aunque sea y se pusieron muy mal, ahora están desesperados, se quieren ir a Veracruz para confirmar si son sus seres queridos", dijo Rangel Ortiz.Rangel Ortiz también destacó que la Fiscalía veracruzana solo halló unas credenciales de la familia, pero no han cotejado su ADN: "Ni siquiera tienen una certeza que los cuerpos que estaban ahí sean esa familia. Esto es muy grave que lo den por hecho", destaca.Una integrante del Colectivo Solecito, formado por familiares de desaparecidos en el estado, contó a RT que la situación de violencia, corrupción y desapariciones en el estado no ha mejorado después de la salida del gobernador prófugo Javier Duarte.En tan solo un mes se dio a conocer en México la existencia de 300 restos humanos en fosas del estado de Veracruz. Los 47 restos de Arbolillo se suman a los 250 de la fosa de Colinas de Santa Fe, la fosa clandestina más grande de América Latina.Ante la situación de desapariciones generalizada que vive el país, la Universidad Iberoamericana, junto con otras organizaciones, ha creado una propuesta para predecir en qué municipios es posible encontrar fosas clandestinas mediante una base de datos con registros de notas de prensa local y nacional recopiladas entre 2007 y 2014. Fuente: (RT).-