Escándalo por carne podrida en Brasil generó millonarias pérdidas en una semana

Apenas una semana después de la Operación "Carne Podrida" llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil, la industria cárnica reportó pérdidas por USD 130 millones, según el periódico Estadão.



La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), ligada a los sectores de aves y carne de cerdo, estimó pérdidas en sus exportaciones de USD 40 millones el viernes.



Por su parte, la Asociación Brasilera de las Industrias Exportadoras de Carne (Abiec), que representa al sector de carne de bovino, reportó una suma de USD 96 millones el valor de la carne detenida en el Puerto de Santos (SP).



En una entrevista con Broadcast Agro, el presidente ejecutivo de ABPA, Francisco Turra, reconoció que el escándalo tuvo un "impacto muy fuerte" para la industria en la primera semana.



"Se convirtió en un momento muy dramático, nunca vi algo igual, y difícil de revertir", dijo. "La solución no requerirá una semana o una simple palabra oficial. Todo lo que deja de ser exportado no tiene espacio para ser absorbido (internamente). Entonces, tenemos que disminuir la producción y reducir puestos de trabajo, que ya está comenzando a ocurrir".



La multinacional JBS, el mayor frigorífico de Latinoamérica, paralizó 33 de sus 36 fábricas en Brasil y anunció que, a partir de mañana, retomarán las actividades con una reducción del 35% de producción de carne de res.



El ministro de agricultura, Blairo Maggi, que calificó de "absurdo" el bloqueo absoluto a las importaciones de carne brasilera, asegura que las regulaciones necesarias para reiniciar las exportaciones no tardarían más que siete a quince días. El plazo podría causar USD 1.500 millones de pérdidas adicionales.



Una de las estrategias para revertir la situación del ministro, en colaboración con el presidente de Abiec, Antônio Jorge Camardelli, es visitar los países que han congelado sus importaciones de carne brasilera. En primer lugar, visitarían a China, que ayer anunció que reanudaría las importaciones que no provengan de los 21 frigoríficos investigados en la causa.



En segundo lugar, viajarán a Honk Kong y Argelia, un "importante mercado para Brasil que viene ampliando significativamente las compras desde enero", dijo Camardelli.



En 2016, las ventas de carne significaron un 7,5% de las exportaciones totales del país y un 0,8% del PBI.