Concluyen que el atacante de Londres no pertenecía a un grupo extremista

La investigación

Internacionales Detuvieron a 10 sospechosos de planear atentado en Londres

El coordinador nacional mayor para la Policía del Reino Unido contra el Terrorismo, Neil Basu, informó a la prensa que Khalid Masood, actuó solo y advirtió: "Es posible que nunca podamos entender por qué lo hizo".Si bien la Policía concluyó que Masood actuó solo, aclaró que continuará investigando para tratar de entender los motivos que lo llevaron a cometer el atentado y si se inspiró o fue influenciado por la propaganda de grupos extremistas publican diariamente en páginas web y en las redes sociales.La investigación reveló que Masood utilizó el servicio cifrado de WhatsApp justo antes de subirse al puente de Westminster y atropellar a decenas de personas. Hasta ahora no se conoció el contenido de ese mensaje cifrado.Utilizando este dato como argumento, el gobierno británico conservador de Theresa May adelantó que obligará a las empresas tecnológicas a que den acceso a los mensajes encriptados como los de WhatsApp y pidió la colaboración de las empresas que dirigen las principales redes sociales y que eliminen los contenidos publicados por grupos extremistas.Sólo él y un hombre de 58 años siguen privados de su libertad. La Policía no informó de qué les sospecha ni por qué fueron detenidos.En tanto, de los 50 heridos que dejó el atentado, 14 permanecen hospitalizados, entre ellos dos en estado crítico y un tercero con heridas graves, según informó hoy la Policía en su parte diario.El autor del atentado de Londres, cuyo nombre de nacimiento era Adrian Russell Ajao, era un ciudadano británico de 52 años, nacido en el condado de Kent en el sureste de Inglaterra. Masood, como se lo conocía, tenía un historial delictivo y antecedentes penales por agresión violenta y posesión de armas.Anoche la policía dio a conocer en detalle los movimientos de Masood antes del atentado y determinó que el ataque duró apenas 82 segundos.Comenzó a las 14:40:08 cuando la 4x4 entró por la parte norte del puente de Westminster y arremetió contra decenas de peatones en zig zag, subiéndose y bajándose de la vereda, hasta luego chocar contra el cerco perimetral del Parlamento.Masood dejó el vehículo e intentó entrar corriendo al Parlamento, pero un policía que patrullaba la zona logró frenarlo. El atacante apuñaló al oficial, Keith Palmer, quien llegó a dispararle y matarlo, antes de fallecer en el lugar, a las 14:41:30.