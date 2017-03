Gemelos salvaron la vida de su madre al llamar a emergencias: Cómo lo lograron

Roman y Samuel Sharma, dos gemelos de cuatro años, se convirtieron en héroes y ya están en boca de todos en el Reino Unido. Es que lograron salvar la vida de su madre, que yacía inconsciente en el suelo de su casa, gracias a Siri, el moderno sistema de asistencia de voz de iPhone.

Todo sucedió en pocos minutos. Claudia Sharma cayó desplomada al suelo de su casa de Kenley (Inglaterra) ante la presencia de sus hijos ?los dos gemelos, Roman y Samuel, y Luca, de dos años-. Roman, quien terminó llamando a emergencias, pensó que su madre estaba muerta. Así se lo dijo a la persona que lo atendió en el 999, el número de emergencias, según relató el portal Croydon Advertiser .Para efectuar la llamada de socorro, el pequeño usó el dedo pulgar de su madre para desbloquear su iPhone y pedir a Siri que llamara al 999, el servicio de atención de urgencias británico. Gracias a ello, Claudia, su madre, está hoy viva.La Policía Metropolitana (MET) publicó una grabación de la llamada de Roman. El audio muestra la inusual tranquilidad con la que uno de los gemelos respondía a cada una de las preguntas que le formula la operadora.Los servicios de emergencia llegaron a la casa de los Sharma sólo 13 minutos después de la llamada. Encontraron a Samuel cuidando a su mamá, y al pequeño Luca en brazos de Roman. Rápidamente, los médicos aplicaron los primeros auxilios a la madre, logrando que recuperara la conciencia. Después fue trasladada a un hospital.Claudia ya se recuperó completamente y dice estar inmensamente orgullosa de sus gemelos, quienes supieron cuidar de ella y de su hermanito. Cuando escuchó la llamada, "no podía creer lo calmado que estaba Roman", contó la mamá de los gemelos. "Lloré un poco porque no podía creerlo. Cuando él se escuchó, dijo 'ah, ese soy yo'. Pero lo tomó con mucha madurez mientras todo el mundo se emociona".La madre explicó que, después de ver un caso similar en televisión, decidió empezar a jugar a los doctores, policías y bomberos en casa con sus hijos, enseñándoles a memorizar la dirección de la casa y cómo llamar al 999.El costado gracioso e inocente del hecho fue que, cuando llegaron los paramédicos, los nenes no se animaron a abrir. "Roman me dijo 'mamá, yo sabía que los llamé pero eran desconocidos, por eso no les abrí. Perdón, porque por eso rompieron la puerta'".Los pequeños Roman y Samuel recibirán un homenaje y un premio especial por parte de su colegio, ya que durante la llamada Roman también dio la dirección de su centro escolar, lo que ha sorprendido a todo el mundo.